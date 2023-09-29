أحمد ينهي حياة نورهان لرفضها الزواج منه.. ومفاجأة بشأن دخوله الجامعة بسلاح

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان: "شاب يقتل زميلته داخل جامعة القاهرة لرفضها الزواج منه".

وجاء في التقرير أن جثمان الدكتورة نورهان حسين انتقل من المشرحة لـ المسجد، قبل أن يتم دفنها في مقابر الأسرة.

وأوضح التقرير أن نورهان ضحية، زميلها أحمد حسين الدسوقي، داخل مقر عملها بجامعة القاهرة، وأن المتهم في القضية قام بضرب الضحية 4 طلقات.

وكشف التقرير أن المتهم في القضية قبل القبض عليه، تخلص من حياته مستخدمًا السلاح نفسه.

وأشار التقرير، إلي أن المتهم، تخلص من المجني عليها بدافع الانتقام.

وقالت إحدى الطالبات التي كانت تتعلم على يد الضحية: "كانت دكتورة محترمة، ولا يوجد دافع لقتل شخصية محترمة، ولا يوجد سبب لقيام شخص بالتخلص من فتاة ترفض الزواج منه".

كما قالت طالبة إن دخول موظف بسلاح ناري مكان عمل أمر غريب ولكن :" هو موظف عشان كده دخل الجامعة في غياب الأمن".