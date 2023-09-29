بسبب مزيل العرق.. انفجار هاتف ذكي يصيب 3 أشخاص ويحطم نوافذ السيارات

لا تزال حوادث انفجار الهواتف المحمولة منتشرة، لعل آخرها ما حدث في إحدى مدن الهند، حيث أدى انفجار هاتف ذكي إلى إصابة ثلاثة أشخاص وتحطيم نافذة منزل وتحطيم نوافذ عدة سيارات.

انفجار هاتف ذكي

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، أسفر انفجار هاتف ذكي في منزل يقع في مدينة ناشيك بولاية ماهاراشترا الهندية،عن إصابة ثلاثة أشخاص وأضرار مادية في كل من المنزل الذي كان يتواجد فيه، وكانت شدة الانفجار كبيرة لدرجة أنه أدى إلى تحطمت نوافذ السيارة المتوقفة بالخارج.

وحتى الآن، لا يزال طراز الهاتف الذكي الذي انفجر غير معروف، وعلاوة على ذلك، لم يكن الهاتف الذكي وحده هو السبب في هذا الانفجار الكبير، وبحسب ما ورد فقد تسبب علبة مزيل العرق في زيادة حدة الانفجار.

زجاج مكسور وثلاثة جرحى في انفجار هاتف ذكي في الهند

تشير المعلومات التي تمت مشاركتها حول الحادث إلى أنه تم نقل ثلاثة أشخاص كانوا متواجدين في المنزل أثناء الانفجار إلى المستشفى يعانون من إصابات خطيرة، وفي الوقت نفسه، تجري الشرطة الهندية تحقيقات في ما وصف بأنه انفجار قوي بشكل غير عادي.

زجاج مكسور وثلاثة جرحى في انفجار هاتف ذكي في الهند

ويعتقد أن الهاتف الخلوي انفجر بالقرب من علبة مزيل العرق، مما تسبب في تفحم نافذة المنزل بالكامل وتطاير زجاجها في الهواء، ولم يكن الجزء الخارجي من المنزل هو الشيء الوحيد الذي تعرض للضرر، فقد لحقت بعض الأضرار بالمركبات المحيطة بالمنزل، مما أدى إلى تحطم نوافذ السيارات التي كانت متوقفة حول المنزل من جراء الانفجار.

وبالنسبة لأولئك غير المدركين، فأن علب مزيلات العرق - من النوع البخاخ- هى منتجات شديدة الاشتعال، لأن الأسبراي الموجود بداخلها يتكون عادة من مزيج من غازات قابلة للاشتعال وأي اتصال صغير أو حتى شرارة قد يؤدي إلى انفجارها.

ولهذا السبب اشتدت حدة الانفجار، مما أدى إلى تدمير النافذة القريبة من الهاتف الذكي الذي كان يتم شحنه، كما أدى إلى إتلاف النوافذ الموجودة خارج المنزل أيضا التي كانت داخل دائرة نصف قطرها.

ويشار إلى أنه عادة ما تكون مشكلات البطارية هي السبب وراء انفجار الهواتف الذكية واشتعالها فجأة، ففي حال كانت البطاريات قديمة جدا أو معيبة سيؤدى ذلك لانفجارها، وقد يكون عامل ارتفاع درجة حرارة الطقس الحرارة سبب رئيسي في انفجار بعض الهواتف الذكية بشكل مفاجئ.