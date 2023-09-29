بفستان برتقالي.. دنيا عبد العزيز تنشر صورا من مهرجان الفضائيات العربية

شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت دنيا عبد العزيز في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستان قصير برتقالي، ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها من مهرجان الفضائيات العربية.

ونشرت دنيا، أول صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انتسجرام وعلق عليه قائلة: ما يقع إلا الشاطر.. الحمد الله على كل شىء.

وأعلنت دنيا عن إصابتها منذ عدة أيام من خلال منشور لها عبر انستجرام قالت فيه: قدر الله وما شاء فعل الحمد الله على كل شىء.

يذكر أن آخر أعمال دنيا عبدالعزيز، هو مسلسل "المداح" الجزء الثالث الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق العمل نجاحًا كبيرا، وتدور أحداثه حول الشيخ صابر الذي يقع في حرب مع عالم الجن ويحاول خلال أحداث العمل حماية نفسه وعائلته منشرهم.

ويشارك في بطولة العمل بجانب حماده هلال كل من، دنيا عبدالعزيز، هبه مجدي، خالد سرحان، حنان سليمان، خالد زكي، يسرا اللوزي، تامر شلتوت، محمد عز، رانيا فريد شوقي، عبدالعزيز مخيون، عصام السقا، وغيرهم، ومن إخراج أحمد سمير فرج.