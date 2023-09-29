بعد تدريس شخصيتها بمناهج الصف السادس الابتدائي.. سميحة أيوب تتصدر التريند

تصدرت الفنانة سميحة أيوب محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إدراك شخصيتها ضمن مناهج التعليم الأساسي.



وشهد منهج الصف السادس الإبتدائى إدراك شخصية سميحة أيوب ضمن كتاب المهارات والأنشطة ضمن نشاط المسرح.

وتم التركيز على دورها في فيلم “تيتة رهيبة”، وهو عمل كوميدي قدمته منذ سنوات مع محمد هنيدي.



ماذا قدمت سمية ايوب فى مشوارها الفني

وتعتبر الفنانة سميحة أيوب أو سيدة المسرح العربي كما يلقبها البعض واحدة من أهم فنانات الجيل الذهبي حيث بدأت عملها من خلال فيلم المتشردة سنة 1947م، وتخطي سنوات عملها السينمائي والتليفزيوني الـ 75 عامًا.

نبذة عن سميحة أيوب

ولدت سيدة المسرح في حي شبرا في القاهرة، وبدأت حياتها الفنية في عام 1947 في فيلم المتشردة وكان عمرها 15 عاما.

وقدمت فيلم حب في سنة 1948، وفي سنة 1949 دخلت سميحة أيوب المعهد العالي للتمثيل الذي أسسه زكي طليمات وتتلمذت على يده، وبالتوازي مع دراستها كانت تعمل في المسرح والسينما فقدمت خلال فترة الخمسينات العديد من الأعمال وهي: فيلم شاطئ الغرام وشاركت في فيلم ورد الغرام

وتخرجت سميحة أيوب في المعهد العالي للتمثيل في سنة 1953 وبعدها انضمت إلى المسرح القومي المصري، وصارت مديرة له مرتين في الفترة بين 1975 -1989، كما تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و 1975. وبلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية.

أفلام سميحة أيوب

وقدمت سميحة أيوب العديد من الأفلام السينمائية فعلى مدار أكثر من 75 عام كان لها رصيد كبير من الأفلام المختلفة ومنها فيلم موعد مع السعادة والعملاق ولا تطفيىء الشمس وبياعة الورد وبين الأطلال وأرض النفاق وأدهم الشرقاوي وفجر الأسلام وأنا وحدي وشاطىء الغرام والوحش.





أعمال سميحة أيوب فى التلفزيون

أما فى الدراما فقدمت سميحة أيوب العديد من المسلسلات التى نالت اعجاب الكثير من الجمهور فى مختلف الأجيال وكان منها سيداتي وانساتي والمشربية والغضب وطيرو بلا أجنحة وسعد اليتيم وضبط وإحضار وأميرة فى عابدين وفارس العرب وعسكر وحرامية والمصراوية واغتيال شمس والخفافيش ومزاج الخير وأوراق التوت والطاووس ومحمد رسول الله والضوء الشارد وحرث الدنيا.