عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تدريس شخصيتها بمناهج الصف السادس الابتدائي.. سميحة أيوب تتصدر التريند

سميحة أيوب
سميحة أيوب

تصدرت الفنانة سميحة أيوب محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إدراك شخصيتها ضمن مناهج التعليم الأساسي.

وشهد منهج الصف السادس الإبتدائى إدراك شخصية سميحة أيوب ضمن  كتاب المهارات والأنشطة ضمن نشاط المسرح.

وتم التركيز على دورها في فيلم “تيتة رهيبة”، وهو عمل كوميدي قدمته منذ سنوات مع محمد هنيدي.
 

ماذا قدمت سمية ايوب فى مشوارها الفني 

وتعتبر الفنانة سميحة أيوب أو سيدة المسرح العربي كما يلقبها البعض واحدة من أهم فنانات  الجيل الذهبي حيث بدأت عملها من خلال فيلم المتشردة سنة 1947م، وتخطي سنوات عملها السينمائي والتليفزيوني الـ 75 عامًا.

 

نبذة عن سميحة أيوب 

ولدت سيدة المسرح في حي شبرا في القاهرة، وبدأت حياتها الفنية في عام 1947 في فيلم المتشردة وكان عمرها 15 عاما. 

 

وقدمت فيلم حب في سنة 1948، وفي سنة 1949 دخلت سميحة أيوب المعهد العالي للتمثيل الذي أسسه زكي طليمات وتتلمذت على يده، وبالتوازي مع دراستها كانت تعمل في المسرح والسينما فقدمت خلال فترة الخمسينات العديد من الأعمال وهي:  فيلم شاطئ الغرام وشاركت في فيلم ورد الغرام  

 

وتخرجت سميحة أيوب في المعهد العالي للتمثيل في سنة 1953 وبعدها  انضمت إلى المسرح القومي المصري، وصارت مديرة له مرتين في الفترة بين 1975 -1989، كما تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و 1975. وبلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية.

 

أفلام سميحة أيوب

وقدمت سميحة أيوب العديد من الأفلام السينمائية فعلى مدار أكثر من 75 عام كان لها رصيد كبير من الأفلام المختلفة ومنها فيلم موعد مع السعادة والعملاق ولا تطفيىء الشمس وبياعة الورد وبين الأطلال وأرض النفاق وأدهم الشرقاوي وفجر الأسلام وأنا وحدي وشاطىء الغرام والوحش.

 

أعمال سميحة أيوب فى التلفزيون 

أما فى الدراما فقدمت سميحة أيوب العديد من المسلسلات التى نالت اعجاب الكثير من الجمهور فى مختلف الأجيال وكان منها سيداتي وانساتي والمشربية والغضب وطيرو بلا أجنحة وسعد اليتيم وضبط وإحضار وأميرة فى عابدين وفارس العرب وعسكر وحرامية والمصراوية واغتيال شمس والخفافيش ومزاج الخير وأوراق التوت والطاووس ومحمد رسول الله والضوء الشارد وحرث الدنيا.

 

سميحة أيوب الفنانة سميحة أيوب منهج الصف السادس الابتدائي أفلام سميحة أيوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

الزمالك في 24 ساعة| الأهلي يخطف نجم الفريق.. وصفقة بين “الأبيض” و"الجبلاية" بشأن السوبر ولقاء المقاولون

20 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة في أسعار البصل والسكر خلال يومين.. الدولة تتخذ إجراءات عاجلة

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا وعيار21 مفاجأة

سيدة تخرج من القبر وتبلغ عن زوجها: دفني عشان ياخد معاشي

حدث في اتحاد الكرة| حازم إمام يتبرع للزمالك.. فيتوريا يطلب ضمانات.. و"الحكام" تحسم أزمة لقاء المقاولون

موضوعات متعلقة

لابس حلق.. عمرو دياب يحيي حفلا أمام الأهرامات ويستعد للسفر إلى الأردن

صلاة الجنازة على الراحلة نجاح سلام في بيروت

ادعوله بالشفاء.. نقل عنبة للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

نشرة الفن.. نقل الفنان محمد فريد إلى المستشفى ووصلة رقص بين فيفي عبده ونانسي عجرم

فيلم رجالي .. نيللي كريم تدافع عن مساحة دورها في "فوي فوي فوي"

فين الضوء الشارد! .. انتقادات لظهور الفنانة سميحة أيوب في مناهج تعليمية

وصلة رقص بين نانسي عجرم وفيفي عبده في إحدى حفلات القاهرة| شاهد

هتعمل كوميدي.. نيللي كريم تكشف اسم وتفاصيل مسلسلها الرمضاني 2024

ترشيحاتنا

تقلبات جوية شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

قرار جديد من بوتين بشأن دخول الأوكرانيين إلى روسيا

الدراسة بكرة.. 80 صورة ترصد جاهزية المدارس لإستقبال العام الدراسي الجديد

اظبط ساعتك .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي وغلق المطاعم والمحلات .. فيديو

حقول غاز في الدلتا.. شركات أجنبية تزف بشرة خير للمصريين

سعر BMW X1 موديل 2024 في مصر.. الأرخص من فئاتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بناءً على توجيهات الرئيس| مستشفى المعادي العسكري يستقبل اللاعب أشرف فولة ويقدم له الرعاية الطبية

عقار جديد يعالج ارتفاع ضغط الدم المقاوم..  نتائجه فعالة

نشرة المرأة والصحة.. إضافة مكونين للطعام تعرضك لأزمة قلبية وسعر فستان دنيا سمير غانم بمهرجان الفضائيات يثير ضجة

برشاقة ملفتة.. ملك أحمد زاهر تستعرض أناقتها| صور

فيديو

بناءً على توجيهات الرئيس| مستشفى المعادي العسكري يستقبل اللاعب أشرف فولة ويقدم له الرعاية الطبية

قوتها منخفضة.. المناطق الأكثر عرضة للزلازل في مصر

ضربة جديدة للسوق السوداء وتراجع في أسعار الذهب.. تفاصيل

فنانة شهيرة تسرق ابنها من زوجته .. استأجرت 4 رجال / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ