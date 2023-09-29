أخبار التعليم..رسميا.. بدء الدراسة في مدارس 12 محافظة.. إدراج 28 جامعة مصرية في تصنيف التايمز لعام 2024

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تعليم الغربية: 549 مدرسة تستعد لاستقبال العام الدراسي غدا

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم جاهزية المدارس بجميع الإدارات استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والذي سيبدأ غدا السبت في 549 مدرسة تشمل نوعيات التعليم العام والفني، بإجمالى عدد الطلاب 303291 طالب.

نتيجة التنسيق الداخلي بكلية الآداب جامعة عين شمس.. تعرف عليها

قالت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الاداب جامعة عين شمس، إنه تم إعلان نتيجة التنسيق الداخلي - كلية الآداب جامعة عين شمس من خلال هذه الراوبط



رفع كفاءة وحدة الإنعاش القلبي والرئوي بمستشفى سوهاج الجامعي.. تفاصيل

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أنه تم الانتهاء من صيانة وتجديد وحدة الإنعاش القلبي والرئوي بالمستشفى الجامعي القديم، وذلك من اجل رفع كفاءة الوحدة وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمرضي إصابات الطوارئ المترددين عليها.

قرار وزاري بتعديل اللائحة الداخلية لمرحلة الليسانس لألسن سوهاج بنظام الساعات المعتمدة

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، قد أصدر قراراً وزارياً بالموافقة على تعديل اللائحة الداخلية "لمرحلة الليسانس" بكلية الألسن بالجامعة بنظام الساعات المعتمدة.

التعليم العالي: إدراج 28 جامعة مصرية في تصنيف التايمز لعام 2024

أعلن د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج تصنيف التايمز العالمي في نسخته الجديدة لعام 2024، التي صنفت وقيمت 1904 جامعة من 108 دولة حول العالم.

رسميا.. بدء الدراسة في مدارس 12 محافظة غدا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر بدء الدراسة بالعام الدراسي 2023 / 2024 غدا السبت 30 سبتمبر 2023 في مدارس 12 محافظة فقط على مستوى الجمهورية.