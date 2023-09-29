رسميا.. بدء الدراسة في مدارس 12 محافظة غدا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر بدء الدراسة بالعام الدراسي 2023 / 2024 غدا السبت 30 سبتمبر 2023 في مدارس 12 محافظة فقط على مستوى الجمهورية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الـ 12 محافظة التي سوف تشهد بدء الدراسة في مدارسها غدا السبت ، هي المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت وهي “ الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان، شمال سيناء ، كفر الشيخ ، البحيرة ، الإسماعيلية ” .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر بدء الدراسة رسمياً في مدارس باقي المحافظات ، بعد غد الأحد، وهي المحافظات التي تطبق إجازة السبت المتمثلة في محافظات : “ القاهرة ، الجيزة ، الإسكندرية ، القليوبية، الشرقية ، الغربية ، المنوفية ، دمياط ، بورسعيد ، السويس ، البحر الأحمر ، الوادي الجديد ، جنوب سيناء ، مرسى مطروح” .

ومن جانبه، وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتخصيص أول يوم دراسة لاستقبال طلاب الصفوف الأولى بالترحاب والود ، على أن يكون اليوم الثاني لإستقبال طلاب بقية الصفوف.

وعن موقف الكتب الدراسية، أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم توريد نسبة ٩٣% من الكتب للمديريات التعليمية وجاري استكمال النسبة المتبقية، مشيرا إلى أنه تم تحميل جميع الكتب الدراسية على موقع الوزارة.

وفيما يتعلق بمجموعات الدعم، أوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة سعت للاستعانة بالمعلمين المتميزين لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب وبأسعار مناسبة.

كما أشار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى انضمام أشهر المعلمين المتميزين إلى القنوات التعليمية هذا العام، بالإضافة إلى وجود المنصات التعليمية، كما أكد الوزير على استمرار فترات المشاهدة لقنوات مدرستنا فى المدارس لدعم العملية التعليمية للطلاب.