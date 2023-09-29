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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: تنفيذ 136 مشروع صرف صحي بتكلفة 15.3 مليار جنيه

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحي المطمر

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحي قرية المطمر بمركز ساحل سليم وذلك ضمن مشروعات القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. 

رافقه خلال الجولة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام تنفيذ المشروعات بفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ومسئولي الشركات المنفذة للأعمال.

تفقد المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع محطة رفع صرف صحي المطمر وذلك ضمن مشروع الصرف الصحي بالقرية بتكلفة 60 مليون جنيه وتشمل محطة الرفع وشبكات إنحدار بطول 10 كم وخط طرد بطول 8 كم وذلك ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بمركز ساحل سليم والتوسعات الجاري تنفيذها بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي لمركزي البداري وساحل سليم بمنطقة الحبايشة بمركز البداري وذلك بتكلفة 250 مليون جنيه بطاقة اجمالية تبلغ 45 ألف م3/ يوم لاستيعاب عدد 10 قرى بمركز ساحل سليم وخدمة ما يقرب من 121 ألف نسمة للمرحلة الأولى منها وبتكلفة اجمالية للمشروع بقراه بلغت 850 مليون جنيه .

 

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وأشار محافظ أسيوط إلى أنه يجرى تنفيذ 136 مشروع صرف الصحي من بينها 9 محطة معالجة بتكلفة 15 مليار و300 مليون جنيه بمختلف قرى ومراكز المحافظة المستهدفة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري لافتًا إلى جولاته الميدانية المستمرة لتفقد ومتابعة تنفيذ المشروعات ومعدلات التنفيذ ، موجهًا بضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ والمتابعة المستمرة والميدانية لجميع الأعمال الجاري تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا.

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