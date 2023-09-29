محافظ أسيوط: إنشاء مدرسة وصاينة مبان تعليمية بتكلفة 26 مليون جنيه





قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم إنشاء مدرسة و3 أجنحة توسع بالإضافة إلى أعمال الصيانة والتطوير بالمدارس بإجمالي 65 فصل دراسي بتكلفة 26 مليون و723 ألف جنيه جاري تأثيثهم لدخولهم الخدمة العام الدراسي الجديد وذلك ضمن البمادرة الرئاسية حياة كريمة وخطة المحافظة للتوسع في إنشاء المدارس وتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وصيانة المدارس القائمة بالفعل للارتقاء بالمنطومة التعليمية وخفض الكثافات داخل الفصول والقضاء على تعدد الفترات بالمدارس كأحد المحاور الرئيسية التي تنتهجها الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وتهيئة المدارس المخلتفة لأبنائنا الطلاب لتحسين مناخ التعليم وفقًا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامة بالقطاعات الخدمية المختلفة خاصة في مجال التعليم.

جاء ذلك خلال لقاءه مع المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع التعليم وتطوير العملية التعليمية بكافة أركانها حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها مواجهة الزيادة في الكثافة الطلابية داخل الفصول وهي أحد المشكلات التي واجهناها الأعوام الماضية وتغلبنا عليها ببناء مدارس وفصول جديدة حتى تسير العملية التعليمية على أكمل وجه ولتقليل معاناة الطلاب مشقة الذهاب إلى المدارس البعيدة وكذلك منع تسرب التلاميذ من المدارس والقضاء على تعدد الفترات الدراسية خاصة بالمناطق الأكثر إحتياجاًذات الكثافات الطلابية العالية منوها إلى إنه تم الموافقة على فتح 61 قاعة جديدة لاتنمو بروضات المدارس المتنوعة منها 40 قاعة بالمدارس الرسمية للغات و21 قاعة بالمدارس الخاصة لاستيعاب الطلاب الجدد في مرحلة رياض الأطفال "KG1"حفاظاً على سير العملية التعليمية وانتظامها.

وأشاد اللواء عصام سعد بدور هيئة الأبنية التعليمية وجهودها المبذولة في التوسع في إنشاء المشروعات التعليمية والمدارس الجديدة بقرى ونجوع المحافظة ضمن خطة الهيئة السنوية لافتًا إلى أن إنشاء المدارس الجديدة وزيادة أعداد الفصول هدف أساسي للمحافظة لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول وتحقيق هدف النزول تدريجيًا بالكثافة وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

من جانبه قال المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط إنه تم إنشاء واستلام مدرسة منشأة خشبة الإعدادية بالقوصية بعدد 15 فصل دراسي بتكلفة 8 مليون و875 ألف جنيه وجناح توسع بمدرسة بلوط الابتدائية بطاقة 12 فصل دراسي بالإضافة إلى صيانة المباني الملحقة القائمة بالفعل والأسوار بتكلفة 9 مليون و548 ألف جنيه فضلًا عن جناح توسع بمدرسة الخياط الاعدادية بعدد 7 فصول دراسية ومعمل مطور ومعمل تحضير وغرف مدرسين واخصائيين وشبكات ودورات مياه وأخرى لذوى الاحتياجات الخاصة وصيانة 17 فصل آخرين بالمباني القديمة بإجمالي 24 فصل دراسي بتكلفة 3 مليون و800 ألف جنيه يالإضافة إلى إنشاء جناح توسع بمدرسة آل عابدين الابتدائية بقرية موشا بطاقة 6 فصول دراسية بالاضافة الى الفراغات التكميلية ودورات المياه وخلافه وصيانة 8 فصول بالمباني الملحقة القائمة بالفعل بإجمالي 14 فصل دارسي منهم 12 فصل ابتدائي و2 فصل رياض أطفال بتكلفة تبلغ 4 مليون و500 ألف جنيه.

جدير بالذكر إلى إجمالي المدارس التي تم تنفيذها بالمحافظة ضمن المشروع القومي لتنمية الريف المصري مبادرة "حياة كريمة" بلغ عددها 88 مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت 430.2 مليون جنيه وتم نهوها واستلامهم في الفترة من يوليو 2020 وحتى الآن بإجمالي عدد فصول 1227 فصل دراسي فضلا عن إجمالي مشروعات المدارس التي تم تنفيذها في الفترة من 1/7/ 2014 وحتى الآن شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بلغت 495 مدرسة بإجمالي عدد فصول 7750 وبتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه.

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