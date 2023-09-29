توزيع شنط وأدوات مدرسية على الطلاب في أسيوط بمناسبة العام الدراسي الجديد

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إحتفالية حزب حماة الوطن لتوزيع الأدوات والحقائب المدرسية والهدايا على الطلاب والطالبات ببعض الجمعيات الأهلية بالمحافظة بمناسبة العام الدراسي الجديد (2023/ 2024) وذلك بالمرسى السياحي حديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط .. بحضور مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط.

حيث بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري وترديد الحضور للنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم للطالب عمر محمد ثابت ثم كلمة النائبة صفاء عيادة للترحيب بالوزير المحافظ والحضور من الجمعيات الأهلية والطلاب وأولياء الأمور.

وفي كلمته هنأ المحافظ جميع الحضور بمناسبة المولد النبوي الشريف وانتصارات أكتوبر المجيدة والعام الدراسي الجديد مشيدًا بجهود جميع القائمين على تلك المبادرة المجتمعية التي تؤكد مدى أهمية وضرورة تفعيل دور المشاركة المجتمعية جنبًا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية من أجل تحقيق التنمية المنشودة والنهوض بالمجتمع معلنًا دعمه الكامل لجهود مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في دعم الأسر الأكثر احتياجًا والأطفال الأيتام في كافة المناسبات والفعاليات وخاصة فعاليات توفير الأدوات والحقائب المدرسية للأطفال بالمجان قبل بداية العام الدراسي للمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية.



وأكد اللواء عصام سعد أن الدولة تعمل على توفير أقصى رعاية للمواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تدل على روح التكافل والمودة التي تربط بين المصريين لافتا إلى أن المحافظة بالتنسيق مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية قامت بفتح منافذ ومعارض متنوعة بمختلف المراكز والأحياء لتوفير احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية والزي المدرسي بأسعار مخفضة للمواطنين.

من جانبها وجهت النائبة صفاء عيادة الشكر لمحافظ أسيوط لدعمه ورعايته لكافة الأنشطة والفعاليات التي تستهدف الأسر الأولى بالرعاية مشيرة إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن أنشطة الحزب برئاسة الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ مؤكدة على استمرار سياسة الحزب التي تهدف إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية في المناسبات المختلفة.

وفي نهاية الاحتفالية قام محافظ أسيوط والنائبة صفاء عيادة بتوزيع الحقائب والأدوات المدرسية على العشرات من الطلاب بمختلف المرحل الدراسية بمعظم قرى مراكز أسيوط وسط فرحة وسعادة من الأطفال الحضور وأولياء الأمور وممثلي الجمعيات الأهلية بمناسبة العام الدراسي الجديد.

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