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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا لترويع المواطنين.. مصر تدين الهجوم الإرهابي في إقليم بلوشستان بـ باكستان

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، والذي أسفر عن مقتل واصابة العديد من الضحايا، وكذلك الانفجار الذي وقع قرب مدينة بيشاور، والذي أدى إلى مقتل عشرات آخرين من الضحايا. 
 

وجددت مصر موقفها الراسخ الرافض لكل اشكال العنف والإرهاب وترويع المواطنين، مؤكدة على تضامنها الكامل مع باكستان في مواجهة تلك الظواهر.
 

وأعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في هذا المصاب الاليم ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين.
 

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