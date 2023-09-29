أعمال شغب وإصابات بمحيط سفارة أذربيجان ببيروت وبيان عاجل من الأمن اللبناني

شهد محيط سفارة أذربيجان ببيروت أعمال شغب تمثّلت برمي مفرقعات ناريّة وحجارة وعصيّ وعبوات زجاجيّة وأخرى تحتوي على مواد ملوّنة على عناصر قوى الأمن الدّاخلي.

وقالت المديرية العامة لقوي الأمن الداخلي في بيان لها أن قرابة 1500 شخص في تمام الساعة الخامسة عصر امس الأربعاء ، من ضمنهم سياسيون ورجال دين، تجمعوا أمام سفارة أذربيجان، للتّعبير عن غضبهم نتيجة الأحداث الجارية في منطقة ناغورنو كاراباخ،

وأضافت :بعد تزايد وتيرة أعمال الشّغب من قبل المتظاهرين حصل احتكاكٌ مع القوّة المنوط بها حماية مبنى السّفارة، لتعود الأمور الى نصابها بعد أن اضطرت إلى استعمال القنابل المسيّلة للدّموع وليتكرّر السيناريو ذاته عند السّاعة 6.30 من ذات اليوم.

وأشارت أيضا الي انه نتج عن أعمال الشّغب إصابة ضابطَين و23 عنصرًا من جرّاء رمي المفرقعات والحجارة.

وانتهت بيانها قائلة : إن قوى الأمن الداخلي حريصة كل الحرص على احترام حريّة التّعبير، شرط ألّا تُشكّل اعتداءً على حريّة الآخرين أو تعدٍّ على الأملاك العامّة أو الخاصّة كما إن المادّة الأولى من القانون رقم 17 – تنظيم قوى الأمن الدّاخلي قد أناطت بهذه المؤسسة حراسة البعثات الدبلوماسية في لبنان، وهي تهيب بالمواطنين احترام القانون والتّحلّي بروح المسؤوليّة”.