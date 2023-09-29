الإمارات.. ولي عهد أبوظبي يبحث سبل تعزيز التعاون مع الرئيس الصربي

التقى الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، حيث بحثا سُبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية؛ فقد جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الصربي اليوم في العاصمة بلغراد، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، الذي وصل اليوم إلى جمهورية صربيا في زيارة عمل.



وبدوره؛ فقد أكّد ولي عهد أبوظبي أنَّ العلاقات بين البلدين الصديقين راسخة وتتسم بالتعاون الوثيق في العديد من المجالات، وتَجمع البلدين أرضيَّة مشتركة للتوجُّهات والرؤى، وخصوصاً المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، ما يُسهم في تعزيز العلاقات وتطوُّرها نحو آفاقٍ أرحبَ وأوسع.

واكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن دائماً أن السلام والاستقرار هما الركيزتان الأساسيتان للتنمية والنمو الاقتصادي، وأن تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم هو جزء أساسي من سياسة دولة الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار للجميع.

