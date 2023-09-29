عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. ولي عهد أبوظبي يبحث سبل تعزيز التعاون مع الرئيس الصربي

جانب من القاء
جانب من القاء

التقى الرئيس الصربي  ألكسندر فوتشيتش الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، حيث بحثا سُبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية؛ فقد جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الصربي اليوم في العاصمة بلغراد، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، الذي وصل اليوم إلى جمهورية صربيا في زيارة عمل.


وبدوره؛ فقد أكّد ولي عهد أبوظبي أنَّ العلاقات بين البلدين الصديقين راسخة وتتسم بالتعاون الوثيق في العديد من المجالات، وتَجمع البلدين أرضيَّة مشتركة للتوجُّهات والرؤى، وخصوصاً المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، ما يُسهم في تعزيز العلاقات وتطوُّرها نحو آفاقٍ أرحبَ وأوسع.

واكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن دائماً أن السلام والاستقرار هما الركيزتان الأساسيتان للتنمية والنمو الاقتصادي، وأن تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم هو جزء أساسي من سياسة دولة الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار للجميع.
 

الإمارات تطالب صربيا وكوسوفو باحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي

البنك المركزي ومصرف الإمارات يوقعان اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

باقي 60 دقيقة.. رسميا موعد تطبيق التوقيت الشتوي على المحلات

تقلبات جوية شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

الزمالك في 24 ساعة| الأهلي يخطف نجم الفريق.. وصفقة بين “الأبيض” و"الجبلاية" بشأن السوبر ولقاء المقاولون

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا وعيار21 مفاجأة

سيدة تخرج من القبر وتبلغ عن زوجها: دفني عشان ياخد معاشي

مفاجأة في أسعار البصل والسكر خلال يومين.. الدولة تتخذ إجراءات عاجلة

موضوعات متعلقة

الإمارات .. رئيس الدولة يصدر قانونا مهما بشأن إمارة أبوظبي

الإمارات.. مرسوم أميري بتعيين الشيخ خليفة بن طحنون رئيسا لديوان ولي عهد أبوظبي

ترشيحاتنا

إنجاز تاريخي .. الأزهر تتصدر الجامعات المصرية الحكومية في تصنيف التايمز

أبو العينين يعزي مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في وفاة نجلها

مفاجآت الداخلية للأسر والطلاب مع العام الدراسى الجديد | فيديو

دعاء الشفاء والفرج يوم الجمعة.. الجأ إلى الله في الكرب

حصلت بسببها على الجنسية| رحيل نجاح سلام "عاشقة مصر".. وهذه حكاية أغنية «يا أغلى اسم في الوجود»

كان لازم أمشي.. تعليق مفاجئ من محمد شريف حول رحيله عن الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل كباب حلة بالبصل المكرم

4 نصائح فعالة تحميك من ارتفاع ضغط الدم.. اتبعها

بعد توجيه الرئيس| مستشفى المعادي العسكري يقدم الرعاية الطبية لـ أشرف فولة

عقار جديد يعالج ارتفاع ضغط الدم المقاوم..  نتائجه فعالة

فيديو

بعد توجيه الرئيس| مستشفى المعادي العسكري يقدم الرعاية الطبية لـ أشرف فولة

اظبط ساعتك .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي وغلق المطاعم والمحال.. فيديو

قوتها منخفضة.. المناطق الأكثر عرضة للزلازل في مصر

ضربة جديدة للسوق السوداء وتراجع في أسعار الذهب.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

اﻟﻤﺰﻳﺪ