عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تطالب صربيا وكوسوفو باحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي

الإمارات - علم
الإمارات - علم

 
أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية متابعة بلادها بقلق بالغ التوترات الأخيرة بين جمهورية صربيا وجمهورية كوسوفو، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، مؤكدة ضرورة احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي.


ووجهت الخارجية الإماراتية في بيانها نداء إلى جميع الأطراف  بالإبتعاد عن أي خطوات قد تقود إلى تصعيد التوتر، معربة عن الأمل في عودة البلدين إلى الإلتزام بالحوار، وتطبيق اتفاق المصالحة بينهما الذي تم التوصل إليه في بروكسل في فبراير الماضي بما يحقق السلام والازدهار لشعبي صربيا وكوسوفو، وللمنطقة بأسرها.

وأعادت الوزارة الإماراتية  تأكيدها على أن الحوار الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي هو أفضل وسيلة لحل كافة المسائل العالقة وشددت على استعداد دولة الإمارات لدعم هذا المسار.

وشددت الوزارة علي أهمية الجهود المشتركة لتعزيز الدبلوماسية والحوار، حيث تؤمن دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بأهمية بناء الجسور والتعاون لتعزيز الثقة بما يجمع بين وجهات النظر المختلفة.

وترتبط دولة الإمارات بعلاقات وطيدة مع كل من جمهورية صربيا وجمهورية كوسوفو، حيث تتطلع إلى تعزيز آفاق التعاون بينهما بما يحقق المصالح المشتركة.
 

كوسوفو تطالب صربيا بتسليم مسلحين فروا بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

تفاقم الوضع في كوسوفو.. رئيس صربيا يلتقي سفراء 5 دول كبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنا صديق بابا ..سفاح بدون شرف يتعدي جسديا على صغيرة بالقاهرة الجديدة

واكلين حقي وخلصوا على غنوة| التفاصيل الكاملة لأزمة شقيق المطربة أنغام وعائلته.. اتهامات خطيرة

هل اقتربت عاصفة التنين؟| تحذير من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

نزل 136 جنيها.. الذهب يسقط ومفاجأة في سعر الجرام اليوم

ضربة مصرية إماراتية جديدة لـ الدولار.. ماذا يعني تبادل الجنيه المصري والدرهم؟

من بكرة وعقوبة شهر غلق.. تطبيق المواعيد الشتوية للمحلات التجارية والمولات

سلاح ناري كاتم للصوت.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة فتاة جامعة القاهرة

استبعاد مؤقت.. قرار صارم من كولر تجاه موديست

موضوعات متعلقة

الكرملين: الوضع في كوسوفو صعب وخطير

رئيس صربيا يكشف عن مفاجأة بشأن الاعتراف باستقلال كوسوفو

ترشيحاتنا

الصلاة على النبي في ذكرى مولده .. صيغة عظيمة لا تفوتك الآن

مصطفى بكري: جمال عبد الناصر حاضر بيننا رغم الغياب

أحدثهم بايدن.. 4 رؤساء أمريكيين حاول الكونجرس عزلهم

الكيلو بـ 40 جنيها.. حل فوري لأزمة السكر.. وهذه العقوبة تنتظر المتلاعبين

قرار في فاركو ضد حكم مباراة المصري

رئيس اتصالات النواب: السيسي نجح في تطوير كل شبر على أرض مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجعت للمود.. مي كساب في أحدث ظهور بعد تكميم المعدة

ماذا يحدث عند تناول الشاي الأسود يوميا؟

مفيش مكافآت| قرار عاجل من الجهاز الفني للزمالك.. وهذه تفاصيل مباراة الكونفدرالية

لتوفير المصاريف .. طريقة عمل جبنة شيدر بأقل التكاليف

فيديو

الميت الحي.. ظهور غريب لقائد الأسطول الروسي بعد إعلان مصرعه بهجوم صاروخي

مصر على الطريق.. اتفاقية مع الصين تجعل قناة السويس بوابة رئيسية لربط قارات العالم

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

في أسنانها وبجسدها سم.. انتشار نوع غريب من الأسماك يباع مع البساريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ