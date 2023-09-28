الإمارات تطالب صربيا وكوسوفو باحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي



أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية متابعة بلادها بقلق بالغ التوترات الأخيرة بين جمهورية صربيا وجمهورية كوسوفو، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، مؤكدة ضرورة احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي.



ووجهت الخارجية الإماراتية في بيانها نداء إلى جميع الأطراف بالإبتعاد عن أي خطوات قد تقود إلى تصعيد التوتر، معربة عن الأمل في عودة البلدين إلى الإلتزام بالحوار، وتطبيق اتفاق المصالحة بينهما الذي تم التوصل إليه في بروكسل في فبراير الماضي بما يحقق السلام والازدهار لشعبي صربيا وكوسوفو، وللمنطقة بأسرها.

وأعادت الوزارة الإماراتية تأكيدها على أن الحوار الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي هو أفضل وسيلة لحل كافة المسائل العالقة وشددت على استعداد دولة الإمارات لدعم هذا المسار.

وشددت الوزارة علي أهمية الجهود المشتركة لتعزيز الدبلوماسية والحوار، حيث تؤمن دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بأهمية بناء الجسور والتعاون لتعزيز الثقة بما يجمع بين وجهات النظر المختلفة.

وترتبط دولة الإمارات بعلاقات وطيدة مع كل من جمهورية صربيا وجمهورية كوسوفو، حيث تتطلع إلى تعزيز آفاق التعاون بينهما بما يحقق المصالح المشتركة.

