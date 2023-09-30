الكهرباء تعلن انتهاء أزمة تخفيف الأحمال في هذا الموعد.. فيديوجراف

انتهاء تخفيف الأحمال .. تصدرت جهود الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية بعد أن طبقت خطة لتخفيف الأحمال عن الشبكة القومية ؛ نتيجة الاستهلاك الكبير في التيار مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف مما تسبب في انقطاع الكهرباء لفترات طويلة.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المتوقع أن تتراجع القدرات التي يلجأ مركز التحكم القومي لفصلها عن المشتركين لتخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء نتيجة نقص الوقود، إلى 800 ميجا وات.



أزمة انقطاع الكهرباء



وأوضح المصدر، أنه من المتوقع أن يكون غد آخر يوم في تطبيق جدول تخفيف الأحمال المعلن من قبل مجلس الوزراء نتيجة نقص الوقود المستخدم في توليد الطاقة.

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