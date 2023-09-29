حجازي متقال يكشف لأول مرة سر رفض والده دخوله إلى عالم الفن

كشف المطرب حجازى متقال سر رفض والده، الريس متقال، دخوله إلى عالم الغناء، لافتا إلى أن والده كان طيبا للغاية، لكنه فى المنزل صعب.

وأضاف حجازي متقال، خلال حواره في برنامج "كلام ما بينا"، المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم مي البحيري، أن والده الراحل الريس متقال، عانى كثيرا في مجال الفن، وكان يخشى عليه من دخول ذات المجال.

مجال الفن صعب

وأكد المطرب حجازى متقال، أن مجال الفن صعب للغاية، ويحتاج إلى مجهود كبير؛ لإيصال رسائل من خلاله.

وأوضح حجازى متقال، أنه كان شغوفت للغاية بالفن، وكان ملازما لأبيه منذ عمر الـ 4 سنوات، لكنه كان يخشى الغناء أمامه.