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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ديو مع مطربة شابة.. حجازي متقال يطرح أحدث أغانيه متى أشوفك

حجازي متقال
حجازي متقال

طرح نجم الأغنية الشعبية والفلكلور الصعيدي حجازي متقال دويتو غنائي جديد شاركته في غنائه المطربة الشابة رنا طارق، بعنوان "متى أشوفك"، وذلك على موقع يوتيوب وجميع المتاجر الموسيقية.

أغنية "متى أشوفك" من كلمات زكريا الحجاوي، وتوزيع وهندسة صوتية أسامة عبد الهادي، فيديو ياسمين الخولي.

وفي تصريح سابق للنجم حجازي متقال، قال إنه إذا تولى منصب في نقابة الموسيقيين سيبدأ في تقنين المهرجانات، مشيرا إلى أنه سيعيد توزيع أغنية بحبك 6 آلاف مرة بشكل جديد.

 

وأضاف حجازي متقال في تصريحات تليفزيونية: "والدي الريس متقال كان صاحبي، وأي حد عنده موهبة في العيلة بساعده".

 

وعلق علي تجربته في برنامج اكتشاف المواهب، مشيرا إلى أنها "وش السعد"، موضحا: "عمري ما غنيت قدام والدي، ولو مكنتش مطرب كنت هبقي ملاكم".

 

وعن تمسكه بالزي الصعيدي، قال إنه يشعر بالراحة بشكل أكبر فيه، مؤكدا: "أنا من الأقصر وبيتي قدام معبد الكرنك، وبما اني صعيدي أحب اشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجهوده في الصعيد

حجازي متقال متى اشوفك

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