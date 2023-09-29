عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكري: السيسي مهموم بالناس ولو يطول يجيبلنا حتة من السما لن يتأخر

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس السيسي منذ ثورة 30 يونيو وهو مهتم بالشعب المصري، ودائما ينحاز إلى الشعب المصري ضد أي كيان آخر، لافتا إلى أن من عرف الرئيس السيسي يعلم جيدا كم يحب الشعب المصري ومهموم بأموره.

txt

آلاف الشراقوة يحتشدون أمام مكاتب الشهر العقارى لتأييد ترشح السيسي لفترة جديدة

مصطفى بكري يتحدث عن السيسي 

وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الجمعة، أن الرئيس السيسي مهموم بالناس، ولو طال يحصل على قطعة من السما من أجل الشعب المصري لن يتردد في ذلك، وهذا حسب تصريحات له في عام 2015 خلال حواره مع قناة أبو ظبي. 

وتابع مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي دائما كان يتحدث عن أنه واثق في الشعب المصري على الخروج من أزماته والانتصار على الكوارث التي ألمت به في أوقات سابقة، وكان دائما في بدايات حكمه من البداية حتى اليوم يضع إعادة بناء الدولة مؤسساتها في المقدمة. 

واستكمل، أن الرئيس السيسي تحدث في أحد اللقاءات مع المثقفين حينما قال إن إصلاح مؤسسات الدولة سوف يتم حتى وإذا أخذ بعض الوقت، وإذا سقطت مصر سيحتاج العالم العربي 50 عاما ليستعيد توازنه. 

السيسي الرئيس السيسي مصطفى بكري الشعب ثورة 30 يونيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

هل تتأجل الدراسة؟| "الأرصاد" تحسم الجدل حول ظهور العاصفة إلياس في مصر

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا وعيار21 مفاجأة

تقلبات جوية شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

الزمالك في 24 ساعة| الأهلي يخطف نجم الفريق.. وصفقة بين “الأبيض” و"الجبلاية" بشأن السوبر ولقاء المقاولون

باقي 60 دقيقة.. رسميا موعد تطبيق التوقيت الشتوي على المحلات

سيدة تخرج من القبر وتبلغ عن زوجها: دفني عشان ياخد معاشي

موضوعات متعلقة

ضربته بالشيشة.. فضيحة جديدة لـ سعد الصغير مع برلنتي في ملهى ليلي

جبانة.. السعودية تدين الهجمات الإرهابية في باكستان

ترشيحاتنا

هل الأحد المقبل إجازة رسمية؟.. «الحكومة» تجيب| وعطلة في أول أسبوع دراسة.. تعرف عليها

كريستو أسياسيا.. تشكيل الأهلي لمواجهة سان جورج في دوري أبطال أفريقيا

للتخلص من صداع الدولار .. البنك المركزي يحضر مفاجأة اقتصادية كبرى

ضربته بالشيشة.. فضيحة جديدة لـ سعد الصغير مع برلنتي في ملهى ليلي

حكومة ومحاكمة.. طلبات عاجلة من 300 ضابط سوداني متقاعد للبرهان

قمر الذرة.. البدر العملاق الأخير خلال العام| لا تفوت فرصة مشاهدته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم 3 الأهم.. نصائح للحفاظ على البيض لفترة طويلة

جمبسوت لامع .. درة تثير الجدل بقوامها الممشوق

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل كباب حلة بالبصل المكرم

4 نصائح فعالة تحميك من ارتفاع ضغط الدم.. اتبعها

فيديو

راتب 7000 جنيه | الإعلان عن وظائف حكومية مميزة

فيديو نادر.. حسين أبو حجاج يظهر مع أحفاده

بعد توجيه الرئيس| مستشفى المعادي العسكري يقدم الرعاية الطبية لـ أشرف فولة

اظبط ساعتك .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي وغلق المطاعم والمحال.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

اﻟﻤﺰﻳﺪ