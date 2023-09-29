بكري: السيسي مهموم بالناس ولو يطول يجيبلنا حتة من السما لن يتأخر

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس السيسي منذ ثورة 30 يونيو وهو مهتم بالشعب المصري، ودائما ينحاز إلى الشعب المصري ضد أي كيان آخر، لافتا إلى أن من عرف الرئيس السيسي يعلم جيدا كم يحب الشعب المصري ومهموم بأموره.

مصطفى بكري يتحدث عن السيسي

وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الجمعة، أن الرئيس السيسي مهموم بالناس، ولو طال يحصل على قطعة من السما من أجل الشعب المصري لن يتردد في ذلك، وهذا حسب تصريحات له في عام 2015 خلال حواره مع قناة أبو ظبي.

وتابع مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي دائما كان يتحدث عن أنه واثق في الشعب المصري على الخروج من أزماته والانتصار على الكوارث التي ألمت به في أوقات سابقة، وكان دائما في بدايات حكمه من البداية حتى اليوم يضع إعادة بناء الدولة مؤسساتها في المقدمة.

واستكمل، أن الرئيس السيسي تحدث في أحد اللقاءات مع المثقفين حينما قال إن إصلاح مؤسسات الدولة سوف يتم حتى وإذا أخذ بعض الوقت، وإذا سقطت مصر سيحتاج العالم العربي 50 عاما ليستعيد توازنه.