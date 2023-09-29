عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

احتفالية في الأهلي باليوم العالمي للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية الأفريقية

صدى البلد

شارك النادي الأهلي في الاحتفال باليوم العالمي للقلب، وذلك بالشراكة مع الجمعية المصرية الإفريقية لأبحاث وأمراض القلب، في احتفالية كبرى أقيمت داخل فرع النادي بالقاهرة الجديدة.

جاءت شراكة الجمعية المصرية الأفريقية لأمراض القلب للنادي الأهلي في هذه المناسبة بوصفه النادي الأكبر في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، وتعزيزًا لدوره المجتمعي الكبير، تماشيًا مع دوره البارز على المستوى الرياضي، كما أنها تأتي ضمن الرؤية الشاملة لمجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وإشراف اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد شوقي عضو المجلس، لدعم صحة القلب والوقاية من أمراضه وإلقاء الضوء على أهمية الفحص الروتيني لقلب الرياضيين.

بدأت احتفالية اليوم العالمي للقلب داخل فرع النادي بالقاهرة الجديدة منذ الصباح الباكر، بإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية للأعضاء، وعمل رسم القلب، وتوزيع كتيب عن قلب الرياضيين، وتضمنت الفعاليات كذلك محاضرة تدريبية لأطقم الأجهزة الطبية والأعضاء على الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي، تحت إشراف الدكتور طارق الخولي، الذي استعان بـ«المانيكان الطبي» لإجراء التدريب بشكل عملي.

وأقيمت ندوة علمية بمناسبة الاحتفالية شارك فيها كل من الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي، رئيس اللجنة الطبية، والدكتور أحمد أشرف عيسى رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لأبحاث وأمراض القلب، والدكتور طارق الخولي أستاذ أمراض القلب بجامعة القاهرة، والدكتورة أمل السيسي استشاري قلب الأطفال بجامعة القاهرة، والدكتورة هند الهلالي أستاذ علم السموم بجامعة عين شمس، والدكتورة شيرين متولي استشاري التغذية العلاجية.

وفى ختام الندوة حرص الدكتور محمد شوقي على تبادل الدروع مع رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لأبحاث وأمراض القلب، وتم تكريم الأطباء المشاركين في الاحتفالية.

وأكد الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي، رئيس اللجنة الطبية، أن مشاركة الأهلي في اليوم العالمي للقلب هي الأولى من نوعها داخل أي نادٍ رياضي، وأنها ستكون نواة لمشاركات طبية قادمة مع جهات مختلفة لخدمة أعضاء النادي الأهلي. وا نطلاقا من دوره المجتمعى بوصفه ليس ناديًا رياضيًّا فقط، لكنه مؤسسة تربوية واجتماعية وثقافية، وله دور فعال في المجتمع المحيط به، ودائما ما يتفاعل مع القضايا المحيطة به داخل الوطن.
 

النادي الأهلي الجمعية المصرية الإفريقية الاحتفال باليوم العالمي للقلب فرع النادي بالقاهرة الجديدة للنادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

هل تتأجل الدراسة؟| "الأرصاد" تحسم الجدل حول ظهور العاصفة إلياس في مصر

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

الزمالك في 24 ساعة| الأهلي يخطف نجم الفريق.. وصفقة بين “الأبيض” و"الجبلاية" بشأن السوبر ولقاء المقاولون

تقلبات جوية شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

باقي 60 دقيقة.. رسميا موعد تطبيق التوقيت الشتوي على المحلات

سيدة تخرج من القبر وتبلغ عن زوجها: دفني عشان ياخد معاشي

حدث في اتحاد الكرة| حازم إمام يتبرع للزمالك.. فيتوريا يطلب ضمانات.. و"الحكام" تحسم أزمة لقاء المقاولون

ترشيحاتنا

ماركة أفشة .. الأهلي يحرز الهدف الأول فى شباك سان جورج

مدينة مرورية للأطفال .. الداخلية تشارك في يوم ترفيهي بمستشفى الناس

هل الدعاء بعد المغرب يوم الجمعة يعوض من فاتته ساعة الاستجابة؟.. مستجاب بهذا الوقت

فرح تحول إلى مأتم.. القصة الكاملة لكارثة حريق حفل زفاف بالعراق

أغلى 5 سيارات ألمانية جديدة في مصر.. صور

حرق دمية أردوغان.. تركيا تدين إهانة رئيسها أمام سفارتها في السويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل ترايفل الشوكولاتة | بخطوات سهلة

خبير تغذية يقدم 9 نصائح لعلاج التهاب المعدة

في اليوم العالمي للقلب.. كيف تحافظ على صحتك؟

رقم 3 الأهم.. نصائح للحفاظ على البيض لفترة طويلة

فيديو

راتب 7000 جنيه | الإعلان عن وظائف حكومية مميزة

فيديو نادر.. حسين أبو حجاج يظهر مع أحفاده

بعد توجيه الرئيس| مستشفى المعادي العسكري يقدم الرعاية الطبية لـ أشرف فولة

اظبط ساعتك .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي وغلق المطاعم والمحال.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ