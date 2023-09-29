مطالبات بالدعاء لها.. تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية سارة حسن

طلب أصدقاء الإعلامية والمذيعة سارة حسن جمهورها بالدعاء لها، خاصة بعد ما وقف الأطباء عاجزين عن علاجها، ودخولها في غيبوبة تامة بسبب إصابتها بسرطان المخ، حيث تمنى الجميع لها من الله - سبحانه وتعالى- أن يستجيب دعائهم وأن تتعافى وتستفيق من غيبوبتها، متمسكين بمقوله ( الدعاء يرد القدر)…

إصابة الإعلامية سارة حسن بـ ورم في المخ

كانت الإعلامية سارة حسن قد فاجأت جمهورها في وقت سابق بإصابتها بـ ورم في المخ، وخضوعها في نوفمبر الماضي ، لعملية جراحية دقيقة لإزالة هذا الورم، ونشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوم صورة لها مع الطبيب المعالج وعلقت عليها قائلة:

« يارب أنت الشافي المعافي، يارب كمان ساعة هبقى بين إيد ربنا، مافيش أحن منه علينا يارب.. كل أصحابي وأخواتي وحشتوني والله .. لا إله إلا الله محمدًا رسول الله، صدقوني الناس بتاخد بالمظاهر ما فيش حد عالم بحد متحكموش على الناس بالصور المرض ده رحمه من ربنا ومن رحمة ربنا والله ما فيش أحن منه علينا الصبر والقوة يارب.. أدعولي من قلبكم بإذن الله هرجع وأقف على رجلي بثقتي بالله وبإذن الله».

تدهور الحالة الصحية لـ سارة حسن

منذ ثلاثة أشهر تدهورت الحالة الصحية للإعلامية سارة حسن، ودخلت في غيبوبة تامة، وعجز الأطباء عن علاجها، حتى بات الجميع يتمنى من الله عز وجل أن يرد القدر ويستجيب لدعاءهم بأن تتعافى سارة وتستفيق من غيبوبتها.

دعوات للإعلامية سارة حسن بالشفاء

بمجرد أن نشرت الإعلامية دينا يحيى منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، متمنية من الجميع الدعاء للمذيعة سارة حسن بالشفاء، حتى انهالت عليها التعليقات المتمنية أن يستجيب الله دعائها وأن تستفيق من غيبوبتها حيث علق البعض: