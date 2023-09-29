مصطفى بكري: مستعد لمحاورة أحمد طنطاوي في حالة واحدة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه يرحب باستضافة جميع المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية؛ حال استيفائهم لمتطلبات الترشح للرئاسة.

وأضاف بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار"،المذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "أطالب من كل مرشح رئاسي، الوقوف بكل شجاعة ورجولة، وإعلان أنه ضد جماعة الإخوان الإرهابية".

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الدستور واضح بشأن الجماعة الإرهابية، متسائلا،: “متى يعلن المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوى أنه ضد جماعة الإخوان؟”.

مصطفى بكري يراهن أحمد طنطاوي

وقال بكري: “أراهنك أنك لن تعلن ذلك، ألا تعرف أن هناك أحكام من محاكم الجنايات ضد الإخوان وهذه الجماعة الإرهابية؟، هذا تصادم مع المصريين جميعا”.

وأعلن الإعلامي مصطفى بكري، تحديا مع مرشحي الرئاسة المحتملين، بينهم “فريد زهران، وأحمد طنطاوي”؛ لإعلان موقفهم من الإخوان، وعرض برنامج رئاسي، ومناقشته على الهواء، خلال برنامجه “حقائق وأسرار”.