أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتأهل لدور المجموعات بعد الفوز على الجيش الرواندي بسداسية

تأهل نادي بيراميدز إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا؛ بعد الفوز على فريق الجيش الرواندي 6-1.

سجل سداسية بيراميدز كلاً من.. مصطفى فتحى "سوبر هاتريك" في الدقائق "18، و56، و60، و81"، وسجل وليد الكرتي في الدقيقة 20، ومحمد الشيبي في الدقيقة 70.

وحل الجيش الرواندي ضيفا على بيراميدز على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب دور الـ 32 من دوري الأبطال بعد التعادل ذهابا دون أهداف في كيجالي.

أحرز مصطفي فتحي هدف تقدم بيراميدز في الدقيقة 19 بعد تمريرة من رمضان صبحي إلى مصطفى فتحي الذي استلم الكرة بشكل رائع وسدد كرة صاروخية لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 22 أحرز وليد الركرتي الهدف الثاني بعد تمريرات قصيرة بين لاعبي بيراميدز لتصل إلى وليد الكارتي الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

ثم سجل مصطفى فتحى الهدف الثالث لفريقه فى شباك الجيش الرواندى، بالدقيقة 56، بعد تمريرة من فخرى لاكاى، ثم أضاف الهدفالرابع فى الدقيقة 60 ليسجل اللاعب "هاترك

وفى الدقيقة 70 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح بيراميدز، سددها رمضان صبحي وارتطمت فى القائم ثم ارتدت لمحمد الشيبى ليسجل منها الهدف الخامس.

وفى الدقيقة 81 سجل مصطفى فتحى هدفه الرابع "سوبر هاترك" والسادس لفريقه فى شباك الجيش الرواندى، ثم سجل الجيش الرواندى هدفه الأول فى شباك بيراميدز من ضربة جزاء فى الدقيقة 85.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي