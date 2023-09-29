بكري: المادتان 140 و241 من الدستور تكفلان حق الرئيس السيسي للترشح في انتخابات 2024

قال الإعلامي مصطفى بكري إنه وفقا للمادة 140 و241 من الدستور، يحق للرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف مصطفى بكري، خلال برنامجه “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أنه لا يوجد عدم دستورية في ترشح الرئيس السيسي بالانتخابات المقبلة، حيث أنه طبقا للقانون، فإنه أمضى فترة واحدة، وليس فترتين.

انتخابات تنافسية

وأوضح مصطفى بكري أنه يجب مشاركة العديد من المرشحين في انتخابات رئاسة الجمهورية؛ لتكون انتخابات تنافسية.

وأكد بكري أن المطالبات بترشح الرئيس السيسي؛ تأتي بسبب قدرته على قيادة الدولة، مشيرا إلى أن بيان الهيئة الوطنية للانتخابات، كان حاسما؛ للرد على الشائعات حول منع المواطنين من تحرير توكيلات لأحد المرشحين.