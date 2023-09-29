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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: توافد المواطنين على الشهر العقاري لتحرير توكيلات تأييد السيسي مشهد مُفرح

النائب ناصر هديه،
النائب ناصر هديه، عضو مجلس النواب

عبر النائب ناصر هديه عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، عن سعادته بتوافد آلاف المواطنين في مختلف المحافظات لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلا عن حرص أعضاء البرلمان في التوقيع على تحرير نماذج تزكية الرئيس.

ووصف النائب ما يحدث بأنه "مشهد مفرح" ويعبر عن تقدير شعبي ونيابي لما حققه الرئيس السيسي من إنجازات وتواصل عمله وجهده في مختلف المجالات.

وأوضح هدية في تصريح صحفي له اليوم، أن مصر شهدت إنجازات كبيرة في عهد الرئيس السيسي في كافة المجالات، سواء البنية التحتية والطرق وبناء الإنسان، وتطوير العشوائيات، والقضاء علي فيروس سي، والمبادرات الصحية والحماية الاجتماعية وبناء المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من الإنجازات وهو ما يتطلب استمرار السيسي ومواصلة قيادته للوطن.

وناشد نائب الصعيد، المصريين أن يشاركوا بكثافة والإدلاء بصوتهم  في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: الرئيس السيسي رجل أفعال، وخلال المرحلة المقبلة سيحصد المصريون ثمار المشروعات القومية كلها.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن الرئيس السيسي حقق طفرة غير مسبوقة وإنجازات تتطلب عصور لتحقيقها تحققت فى سنوات، كما أن الإنجازات طالت مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية.

وقال النائب ناصر هديه: انتخابات الرئاسة المقبلة مرحلة جديدة للوطن، واستمرار الرئيس السيسي على رأس قيادة الدولة يضمن لها نجاحات عدة وآمانا كبيرًا.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية حزب مستقبل وطن مجلس النواب المبادرات الصحية البرلمان

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