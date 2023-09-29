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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

العاصفة إلياس .. اجراءات صارمة لمواجهة كارثة جديدة في اليونان

فيضانات اليونان
فيضانات اليونان

تشهد اليونان كارثة طبيعية حيث تعرضت لأمطار غزيرة تسببت في فيضانات وإغراق منازل وإزهاق أرواح ما أدى إلى تدخل الجيش والاطفاء لمواجهة تداعيات الأزمة. 
 

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مصر تنافس على ميداليتين ببطولة العالم للشباب للفنون القتالية المختلطة في اليونان

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فيضانات تجتاح 3 دول.. هل تتأثر مصر بالعاصفة إلياس بعدما ضربت اليونان؟

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، تضرب عاصفة جديدة سُميّت «إلياس» مدينة فولوس عاصمة مقاطعة مغنيسيا، وجزيرة يوبوا، وإقليم فثيوتيدا؛ ما أدى إلى فيضان أنهار، وانزلاقات تربة، وانهيار سدود، واجتياح المياه طرقاً ومنازل، وفقاً لعناصر الإطفاء، وذلك بعد الضرر الناجم عن العاصفة السابقة دانيال.

وقالت أجهزة الإطفاء إنها ساعدت أكثر من 250 شخصاً في المنطقة المحيطة بمدينة فولوس في وسط البلاد بمعاونة الجيش واستخدم عناصرها قوارب مطاطية وسيارات خاصة للوصول إلى السكان المحاصرين.


وأفاد عناصر الإطفاء بسقوط مروحية خاصة صباح الخميس قبالة جزيرة يوبوا، بسبب سوء الأحوال الجوية، وما زالت عمليات البحث جارية للعثور على راكبَيها.

وانقطعت الكهرباء عن جزء كبير من مدينة فولوس وغمرت المياه أقساماً من المستشفى المحلي، على الرغم من استمرار تشغيله.

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال اجتماع مع كتلته البرلمانية اليمينية «تتجه أفكارنا اليوم إلى فولوس ويوبوا».

 

كارثة اليونان فيضانات

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