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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الفتح على الإمام في الصلاة.. لماذا اختلف الفقهاء

الفتح في الصلاة
الفتح في الصلاة

حكم الشرع في إمام المسجد يقرأ في  الصلاة الجهرية بآياتٍ مِن القرآن، ويخطىء فيها، وإذا قام أحد المصلين بِرَدِّهِ؛ فإنه يقوم بإمساك الميكروفون ويقول على مسمع الناس، لا يجوز رَدُّ الإمام في الصلاة؟.

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قالت دار الإفتاء إن  الفتح على الإمام في الصلاة ليس على إطلاقه، بل هو من المسائل المختلف فيها؛ لأنه قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى البلبلة والاضطراب، ولذلك جرى عمل المسلمين على أنه لا يُفتَح إلا على من يَستفتِح، إلا إن أَدخلَ أهلَ الجنةِ النارَ وأهلَ النارِ الجنةَ أو غير تغييرًا يقتضي كفرًا، أو كان الخطأ والنسيان في الفاتحة؛ لأنها من أركان الصلاة التي لا تتم الصلاة إلا بها.

سجود السهو هل يجب قبل التسليم من الصلاة أم يجوز بعده
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سجود السهو يكون قبل التسليم من الصلاة وهو عبارة عن سجدتين يسلم بعد القيام منهما مباشرة دون قراءة التشهد مرة اخرى، ويعتبر سجود السهو سنة من تركه فصلاته صحيحة.

وأضاف شلبي، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال ( كيفية سجود السهو لمن نسي فى صلاته؟ وهل يكون قبل السلام أم بعده؟)، أن سجود السهو لا يكون عند نسيان ركعة أو سجدة او التشهد الاوسط ولكن يكون حال الشك في الصلاة كأن يكون المصلي لديه شك في أنه صلى كم ركعة فإن شك أنه صلى ثلاث أو اربع ركعات بل يبني على الأقل ويصلي الرابعة وكذلك ان كان لديه شك هل صلى ثلاثة أم اثنين فليبن على الأقل ويأتي بالثالثة.

وأشار إلى أن المصلي يسجد سجدتين بعد التشهد الأخير، وقبل السلام مثل سجود الصلاة، ويقال فيهما من الذكر والدعاء ما يقال في السجود.

الصلاة الجهرية الفتح على الإمام في الصلاة سجود السهو أحكام السهو في الصلاة

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