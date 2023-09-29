هل أكلت اليوم بمعنى كيف حالك.. الثقافة الكورية بعيون باحثة مصرية| فيديو

‏قالت آية كارم محمود، باحثة دكتوراه في اللغة الكورية، بجامعة ‫"ايهاو في" بكوريا‬، إن شعور الشعب الكوري دائما بالخطر واقتراب نهاية العالم هذا تقريبا بسبب الحروب الكورية وحرب اليابان والمعاناة التي عاشوها.

‏وتابعت ‏خلال حوارها في برنامج "لوغاريتم"، مع الإعلامي "أحمد فايق"، المذاع عبر شاشة "dmc"، أن الشعب الكوري دائما مستعد للحرب وهذا مؤثر على الثقافة الكورية، مؤكدة أن هذا الشعب عاش فترة من الجوع لذلك للسؤال عن "كيف حالك؟" في كوريا يكون بسؤالهم "هل أكلت اليوم؟" وهذا للتعبير عن الاطمئنان على الشخص، وهذا يأتي بنفس معنى سؤال "كيف الحال؟".