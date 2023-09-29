عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل أكلت اليوم بمعنى كيف حالك.. الثقافة الكورية بعيون باحثة مصرية| فيديو

أية كارم محمود
أية كارم محمود

‏قالت آية كارم محمود، باحثة دكتوراه في اللغة الكورية، بجامعة ‫"ايهاو في" بكوريا‬، إن شعور الشعب الكوري دائما بالخطر واقتراب نهاية العالم هذا تقريبا بسبب الحروب الكورية وحرب اليابان والمعاناة التي عاشوها.

 

‏وتابعت ‏خلال حوارها في برنامج "لوغاريتم"، مع الإعلامي "أحمد فايق"، المذاع عبر شاشة "dmc"، أن الشعب الكوري دائما مستعد للحرب وهذا مؤثر على الثقافة الكورية، مؤكدة أن هذا الشعب عاش فترة من الجوع لذلك للسؤال عن "كيف حالك؟" في كوريا يكون بسؤالهم "هل أكلت اليوم؟" وهذا للتعبير عن الاطمئنان على الشخص، وهذا يأتي بنفس معنى سؤال "كيف الحال؟".

اللغة الكورية أية كارم محمود الحروب الكورية اليابان جامعة ‫ ايهاو في

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتأجل الدراسة؟| "الأرصاد" تحسم الجدل حول ظهور العاصفة إلياس في مصر

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

خلال ساعات.. الكهرباء تعلن مفاجأة للمصريين بشأن انقطاع التيار

شيروا الفيديو.. رد حاسم لـ شقيقة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

هل الأحد المقبل إجازة رسمية؟.. «الحكومة» تجيب| وعطلة في أول أسبوع دراسة.. تعرف عليها

في ليلة حمراء| الأهلي يسحق بطل إثيوبيا.. كولر نجم اللقاء.. وأفشة “المايسترو” وكهربا “العريس”

الزمالك في 24 ساعة| الأهلي يخطف نجم الفريق.. وصفقة بين “الأبيض” و"الجبلاية" بشأن السوبر ولقاء المقاولون

ترشيحاتنا

نفس إطار iPhone 15 Pro.. مواصفات سامسونج جالاكسي S24 Ultra

اتفاقية مبادلة بين الجنيه المصري والدرهم الإماراتي.. ورجال أعمال وتجار: تقلل الضغط على الدولار

مفاجأة مدوية| صن داونز يدرس الانسحاب من دوري السوبر الإفريقي

أمين مستقبل وطن الشروق: نشهد سيمفونية رائعة أمام الشهر العقاري تأييدا للرئيس السيسي

فيديو يكشف لحظة رصد روسيا لطائرة بدون طيار أوكرانية وتدميرها

سليطة اللسان.. أول تعليق من والدة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب زفة.. عروسان يحتفلان على سكوتر وسط الطريق

مفاجأة.. 6 حبات من هذه الفاكهة تحميك من أمراض خطيرة

رئيس نادي باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد.. وهذا موقف مبابي (تفاصيل)

طريقة تحضير فريك بالدجاج

فيديو

سليطة اللسان.. أول تعليق من والدة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان| فيديو

شيروا الفيديو.. رد حاسم لـ شقيقة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان

إغلاق المدارس باليونان .. هل تهدد العاصفة إلياس مصر؟

راتب 7000 جنيه | الإعلان عن وظائف حكومية مميزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ