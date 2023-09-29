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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القبض على عضو بارز في تنظيم داعش بسوريا

صدى البلد

أعلنت القوات الأميركية، اليوم الجمعة، أن مقاتلين أكراداً سوريين والقوات الأميركية ألقت القبض على عضو بارز في تنظيم داعش، وهو مقاتل يوصف بأنه أحد "الميسرين الرئيسيين" للتنظيم.

 

وبحسب ما نشرته الأسوشيتد برس، تم اعتقال ممدوح إبراهيم الحاجي، المعروف أيضًا باسم أبو يوسف، يوم الخميس في مدينة الرقة بشمال سوريا، وفقًا لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، وذلك بعد أيام فقط من إعلان الجيش الأمريكي أنه ألقى القبض على عنصر آخر من تنظيم داعش في سوريا.

 

بحسب بيان للمقاتلين الأكراد السوريين، فإن ممدوح إبراهيم الحاجي "كان متورطاً بشكل نشط في تمكين... الخلايا الإرهابية في المنطقة". وأضافت أن القوة المشتركة داهمت مخبأه غرب الرقة، ونجحت في إلقاء القبض عليه. 

 

وعلى الرغم من هزيمتها في سوريا في مارس 2019، لا تزال خلايا داعش النائمة قادرة على تنفيذ هجمات مميتة أدت إلى مقتل العشرات من الأشخاص خلال العام الماضي.

 

للولايات المتحدة ما يقرب من 900 جندي في سوريا يركزون على مواجهة فلول تنظيم الدولة الإسلامية، الذي سيطر على مساحة واسعة من البلاد حتى عام 2019.

 

أعلن تنظيم داعش قيام خلافة على الأراضي التي استولى عليها في سوريا والعراق في عام 2014. وأعلن هزيمته في العراق في عام 2017، بعد معركة استمرت ثلاث سنوات خلفت عشرات الآلاف من القتلى وتدمير مدن.

 

قال خبراء الأمم المتحدة الشهر الماضي إن تنظيم داعش لا يزال يسيطر على ما بين 5000 إلى 7000 عضو في معقله السابق في سوريا والعراق، وأن مقاتليه يشكلون أخطر تهديد في أفغانستان اليوم.

أكرادا سوريين داعش القوات الأميركية

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