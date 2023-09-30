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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ياسمين على: والدي حماية وأمان وحلم حياتي تحقق بالغناء مع على الحجار

المطربة ياسمين على
المطربة ياسمين على

قالت المطربة ياسمين على، أن أول أغنية سمعتها فى عيد ميلادها كانت للفنان على الحجار وكان يتم تكرار الأغنية كل عام فى عيد ميلادها، وبعد ذلك فى مرحلة الوعى بدأت تتجه لاختيار أغانيه لسماعها.

وقالت المطربة ياسمين على،خلال حوارها مع برنامج " سبوت لايت"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أنها سعيدة للغاية بمشاركة الفنان على الحجار الغناء فى حفلة مؤخرا.

وتابعت ياسمين على قائله:" اول اغنية سمعتها فى حياتى كانت للفنان على الحجار ووقوفي على المسرح بجواره يقدمني لـ  20 سنة لقدام وأن بروفات حفلتها مع المطرب على الحجار استغرقت يومين. 
 

حياتها الشخصية ودور والدها

قالت المطربة ياسمين علي، إن والديها حماية وأمان لها ولا يضغطان عليها وأنه فى البداية كان يوجد ضغط منهما، لكن فى الوقت الحالى يرونها تتصرف كما ربوها.

وتابعت ياسمين علي قائله:" انا بنت مصرية عادية، وبدعى ربنا ديما يبعدنى عن الغرور وكره الآخرين ".


موقف صعب بسبب أغنية نقابل ناس

كشفت الفنانة ياسمين علي موقف صعب تعرضت له تسبب في نجاح أغنية "نقابل ناس"، لافتة إلى أنها من محبى ومعجبى المطرب لؤي لكنها لم تقابله وذلك غنت أغنية نقابل ناس.

وأوضحت ياسمين علي، أن شخص ما قابلها فى الأوبرا وقال لها: "محتاجة تقعدى الفترة الجاية لأن صوتك تعبان وهيشرخ".


وأضافت ياسمين على، أن صوتها لم يكن به شئ، ولكنها صدمت مما قاله لها الشخص وبدأت فى البكاء عندما عادت للمنزل.  

الإعلامية شيرين سليمان الفنانة ياسمين علي الفنان علي الحجار المطرب على الحجار المطربة ياسمين علي

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