عوض تاج الدين: صحة المصريين على رأس أولويات الدولة في عهد السيسي

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن المبادرات الرئاسية أعطت دفعة كبيرة لمنظومة الصحة بمصر.



وأضاف محمد عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، أن نعمل بالترصد والمتابعة لحماية البلد والمواطنين من أي أزمة صحية من الممكن أن تحدث.

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الص والوقاية، أن نراقب كل شيء للحفاظ على صحة المصريين، لافتا إلى أن صحة المصريين على رأس أولويات الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

