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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عوض تاج الدين: صحة المصريين على رأس أولويات الدولة في عهد السيسي

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن المبادرات الرئاسية أعطت دفعة كبيرة لمنظومة الصحة بمصر. 

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وأضاف محمد عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، أن نعمل بالترصد والمتابعة لحماية البلد والمواطنين من أي أزمة صحية من الممكن أن تحدث. 
وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الص والوقاية، أن نراقب كل شيء للحفاظ على صحة المصريين، لافتا إلى أن صحة المصريين على رأس أولويات الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي. 
 

عوض تاج الدين المبادرات الرئاسية الصحة اخبار التوك شو اخبار الصحة

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