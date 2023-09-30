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منوعات

بعد احتفال GOOGLE بها

Ain Ghazal statues.. لغز تماثيل عين غزال حير العالم..أختفت من مكان اكتشافها

تماثيل عين غزال -
تماثيل عين غزال - الموقع الرسمي لمتحف الأردن

Ain Ghazal statues تماثيل عين غزال، يحتفل محرك البحث العالمي جوجل بهذه التماثيل عبر تغيير شعاره إلى آخر مبتكر بطريقة “Doodle ”، ويظهر به الاحتفال بتماثيل عين غزال.

جوجل يحتفل بتماثيل عين غزال

يظهر تغيير هذا الشعار المبتكر للمستخدمين في الدول العربية مثل مصر والسعودية والمغرب والجزائر وليبيا وعمان، وأيضًا في أيرلندا.

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تعتبر تماثيل عين غزال من الآثار الهامة التي تعكس الحضارات القديمة في المنطقة، واكتشفت في الأردن في عام 1983. وتعود تماثيل عين غزال للعصور الحجرية القديمة وتمثل أشكالًا بشرية مجردة مصنوعة من الطين الصلصالي.

تماثيل عين غزال Ain Ghazal statues

عن قصة اكتشافها، كشفت التنقيبات في موقع عين غزال للعصر الحجري الحديث في عمان، عامي 1983 و1985، عن 32 تمثالاً بشرياً في مجموعتين، تم إيداعها في جزأين مختلفين، بفارق 200 عام: تقريباً. 6700 ق.م. و6500 ق.م.

ووفقا للموقع الرسمي لمتحف الأردن، تم العثور على تماثيل المجموعتين مصطفة بشكل أنيق داخل حفرتين محفورتين خصيصًا لترسيبهما، مدفونتين تحت أرضيات المنازل المهجورة منذ فترة طويلة، وكان اتجاههما العام شرقًا غربًا، باستثناء واحد.

وقد تشكلت تماثيل عين غزال فوق هيكل عظمي من القصب مغطى بالجص. الجثث مسطحة مما يدل على أنها صنعت على سطح مستو. تم إبراز الرؤوس وطلاء العيون بالقار الذي تم جلبه من البحر الميت.

ومع ذلك، فإن العلاقة الدقيقة بين التماثيل ليست واضحة. ومن الممكن أن يكونوا قد مثلوا الأسلاف بسبب طريقة دفنهم، والتي كانت مشابهة لطريقة دفن الموتى من البشر. وبدلاً من ذلك، ربما كانوا شخصيات أسطورية، مسؤولين عن الحياة والخصوبة.

Google Doodle 

تظهر جوجل اهتمامًا بالغًا بالتراث الثقافي للمنطقة، حيث تقدم شعارات مبتكرة للاحتفال بأحداث وشخصيات بارزة في مختلف أنحاء العالم. 

يعتبر Google Doodle وسيلة فريدة لجوجل لإظهار هذا التراث وجعله متاحًا للملايين من المستخدمين.

 بالإضافة إلى ذلك، يساهم Google Doodle في نشر الوعي والمعرفة حول الأحداث والشخصيات التي قد لا تكون معروفة بشكل واسع.

من خلال استخدامها لشعار مبتكر يحتفي بتماثيل عين غزال، تؤكد جوجل دورها الفعّال في تعزيز الوعي الثقافي وتوصيل رسائل هامة للجمهور. 

ويعكس عرض هذه التماثيل الأثرية البارزة تفاني جوجل في دعم التراث الثقافي وتعزيز التفاهم العالمي والتقارب بين الثقافات المختلفة، وعن الاحتفاء بتماثيل عين غزال في Google Doodle هو إشارة إلى أن الماضي يحمل قيمة وأهمية كبيرة ويستحق الاحتفال والتذكير به.

Ain Ghazal statues تماثيل عين غزال Google Doodle التراث الثقافي

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