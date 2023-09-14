عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مصير سائح أيرلندي كسر تمثال بورصة بروكسل بعد 3 سنوات ترميم.. فيديو

بالفيديو..مصير سائح
بالفيديو..مصير سائح أيرلندي كسر تمثال بورصة بروكسل

ألقت الشرطة البلجيكية القبض على سائح أيرلندي أتلف جزءا من تمثال خارج بورصة بروكسل التي كان افتتاحها قبل الواقعة بيوم واحد فقد وذلك بعد 3 سنوات من ترميمها بتكلفة 77 مليون جنيه إسترليني. 

 أظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الخميس، السائح الذي يبدو “مخمورا”  يتسلق جسد التمثال، الذي يسمى "اليد ذات الشعلة"،  وهو أحد تمثالين يحيطان بمدخل “بورصة بروكسل”. 

ووسط الحشود يقوم السائح الأيرلندي بمحاولة فك الشعة من يد رجل التمثال الذي يقف بجوار أسد ثم يقوم بالقفز على الأرض معرضا جزءا من التمثال للتلف بعد ترميمه وحده بتكلفة 15 ألف جنيه إسترليني.

تفاصيل 

وورد أن قوات الشرطة ألقت القبض على السائح في مطعم قريب للوجبات السريعة بعد فترة وجيزة من تصرفه. 

وحسبما أفادت وسائل إعلام بلجيكية، تريد بورصة بوركسل الآن تعويض بالآلاف من السائح الأيرلندي. 

وعلق نيل فانديفينيت، الذي أدار مشروع الترميم: “ستكلف الإصلاحات الكثير من المال لأن العمل يجب أن يتم بواسطة حرفيين حقيقيين، التمثال تم إدراجه ضمن قائمة التراث وستكون هناك متابعة من وكالة الآثار والمناظر الطبيعية في منطقة بروكسل”. 

قرش مفترس ينهش وجه سائح ويحاول التهام آخر بولاية فلوريدا الأمريكية

شاهد| سائح مسن يرى الموت على يد ثور هائج في إسبانيا

مرشد سياحي يحكي كواليس مفاجأة سائح إسباني لصديقته بخاتم الزواج في معبد إدفو

كاتب صحفي: مصر تستطيع جذب أكثر من 30 مليون سائح سنوياً.. فيديو

ولفت التقرير إلى أن هذه ليست منطقة الجذب الوحيدة التي تعرضت لأضرار من قبل السياح هذا الصيف، حيث استهدف أحد المصطافين الكولوسيوم في روما في يونيو.

وألقي القبض على السائح الأمريكي، إيفان ديميتروف، 27 عاما، والمعروف أيضا باسم “إيفان هوكينز”، وهو يحفر عبارة "إيفان وهايلي 23" على الحجر الأثري باستخدام مجموعة من المفاتيح.

 في شهر يوليو، تم القبض أيضا على فتاة سويسرية تبلغ من العمر 17 عاما وهي تقوم بنحت جدران مدرج الكولوسيوم الأثري في روما. 

 

 

سائح أيرلندي بورصة بروكسل بروكسل البلجيكية لتمثال اليد ذات الشعلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زلزال إرتيريا.. سد النهضة معرض للإنهيار وآثاره 10 أضعاف كارثة ليبيا

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

موعد المولد النبوي 2023 ويوم الإجازة الرسمية.. دار الإفتاء تحسم الجدل

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

الرئيس لوزيرة خارجية فرنسا: نعمل بأقصى طاقة لإيجاد حلول سياسية وسلمية لأزمات المنطقة

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

الشرقية للدخان أعلنتها رسميا.. ما أسعار السجائر في المحلات اليوم؟

اشترِ بدون تفكير.. انخفاض أسعار الذهب ورقم غير متوقع لـ عيار 21

ترشيحاتنا

خوفا من حرب نووية.. إيلون ماسك يسلم البنتاجون السيطرة على أقمار ستار لينك

شكري: مصر تبذل جهودها لحل الأزمة الروسية الأوكرانية وتخفيف العبء عن أوروبا

اكتشاف دليل مادي على وجود كائنات فضائية.. ما القصة؟

رئيس بولندا يكشف عن قرار تاريخي للناتو بشأن أوكرانيا

قرار عاجل بنزول تنسيق القبول بالثانوي العام بالقاهرة إلى 220 درجة

مرتضى منصور له تأثير.. تامر عبدالحميد يكشف مفاجأة بانتخابات الزمالك القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصير سائح أيرلندي كسر تمثال بورصة بروكسل بعد 3 سنوات ترميم.. فيديو

أضرار غير متوقعة لتناول السوبيا .. وهؤلاء ممنوعون منها نهائيا

ناسا تكشف حقائق 800 مشاهدة للأجسام الطائرة المجهولة.. تفاصيل

يسبب هبوط حاد ووفاة.. علامات غير متوقعة تكشف الضغط المنخفض

فيديو

إسلام إبراهيم: رحيل مصطفى درويش أكبر خسارة في حياتي | خاص

تفاصيل هجوم سمكة قرش دهب على سيدة مصرية

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

غضب الطبيعة.. ما سر الزلازل والأعاصير التي تجتاح الشرق الأوسط/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ