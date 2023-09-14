مصير سائح أيرلندي كسر تمثال بورصة بروكسل بعد 3 سنوات ترميم.. فيديو

ألقت الشرطة البلجيكية القبض على سائح أيرلندي أتلف جزءا من تمثال خارج بورصة بروكسل التي كان افتتاحها قبل الواقعة بيوم واحد فقد وذلك بعد 3 سنوات من ترميمها بتكلفة 77 مليون جنيه إسترليني.

أظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الخميس، السائح الذي يبدو “مخمورا” يتسلق جسد التمثال، الذي يسمى "اليد ذات الشعلة"، وهو أحد تمثالين يحيطان بمدخل “بورصة بروكسل”.

ووسط الحشود يقوم السائح الأيرلندي بمحاولة فك الشعة من يد رجل التمثال الذي يقف بجوار أسد ثم يقوم بالقفز على الأرض معرضا جزءا من التمثال للتلف بعد ترميمه وحده بتكلفة 15 ألف جنيه إسترليني.

تفاصيل

وورد أن قوات الشرطة ألقت القبض على السائح في مطعم قريب للوجبات السريعة بعد فترة وجيزة من تصرفه.

وحسبما أفادت وسائل إعلام بلجيكية، تريد بورصة بوركسل الآن تعويض بالآلاف من السائح الأيرلندي.

وعلق نيل فانديفينيت، الذي أدار مشروع الترميم: “ستكلف الإصلاحات الكثير من المال لأن العمل يجب أن يتم بواسطة حرفيين حقيقيين، التمثال تم إدراجه ضمن قائمة التراث وستكون هناك متابعة من وكالة الآثار والمناظر الطبيعية في منطقة بروكسل”.

ولفت التقرير إلى أن هذه ليست منطقة الجذب الوحيدة التي تعرضت لأضرار من قبل السياح هذا الصيف، حيث استهدف أحد المصطافين الكولوسيوم في روما في يونيو.

وألقي القبض على السائح الأمريكي، إيفان ديميتروف، 27 عاما، والمعروف أيضا باسم “إيفان هوكينز”، وهو يحفر عبارة "إيفان وهايلي 23" على الحجر الأثري باستخدام مجموعة من المفاتيح.

في شهر يوليو، تم القبض أيضا على فتاة سويسرية تبلغ من العمر 17 عاما وهي تقوم بنحت جدران مدرج الكولوسيوم الأثري في روما.