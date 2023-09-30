بالأسود في المقابر.. امرأة تقيم جنازة للاحتفال بحملها|شاهد

تعد فترة الحمل وقتًا مثيرًا في حياة المرأة وتختار العديد من الأمهات الحوامل التقاط هذه الرحلة الجميلة من خلال جلسات تصوير الأمومة، وتتسابق جميعهن على أفكار مختلفة للـ(فوتوسيشن).

انتشرت جلسة تصوير (فوتوسيشن) غريبة على مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة أمريكية قررت الاحتمال بحملها على هيئة "جنازة".

أعلنت «شيريدان لوجسدون» وهي امرأة تبلغ من العمر 23 عامًا من ولاية كنتاكي، عن حملها بينما كانت ترتدي ثوبًا أسود طرحة شيفون في جلسة تصوير للحمل تحت عنوان "الجنازة".

شاركت المرأة الأمريكية الصور على فيسبوك وعلقت عليها بـ "فلترقد حياة عدم الإنجاب في سن 23 عامًا بسلام RIP!"، تحولت العمة الشابة والثرية أخيرًا إلى أم.

وظهرت في الصور وهي ترتدي حجابًا داكنًا، وتمسح عينيها من الدموع بينما ترفع بيديها صورًا بالموجات فوق الصوتية لجنينها.

وانتشرت الصور على نطاق واسع، وجذبت الكثير من التعليقات، حيث هنأها الكثيرون وتمنى لها كل التوفيق في الرحلة المقبلة، بينما استمتع البعض بالفوتوسيشن غير العادي.