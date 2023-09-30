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رئيس التحرير
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جمال شقرة: إسرائيل تزيف الحقائق حول نصر 6 أكتوبر.. يجب تكثيف تدريس حرب العاشر من رمضان في المناهج

الدكتور جمال شقرة
الدكتور جمال شقرة

حل الدكتور جمال شقرة، ‏أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة عين شمس، ضيفا مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع ‏عبر شاشة "الحياة"، وتحدث عن انتصارات أكتوبر وتزيف إسرائيل للحقائق حول انتصارات أكتوبر وتدريس الحرب في المناهج.

 

لم تحدث جريمة واحدة في الشارع المصري

 

‏قال الدكتور جمال شقرة، ‏أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة عين شمس، إنه ‏مازالت هناك الكثير من الخفايا والكواليس عن انتصارات أكتوبر لم يتم تدوينها بعد، ومعظم الكتابات كانت عن القادة والخطط وعن خط بارليف، لكن بطولات الجندي المصري لم يتم تدوينها.

وأضاف، ‏خلال حواره مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع ‏عبر شاشة "الحياة"، أننا ‏يجب أن ننظر في إنجازات الجنود الذين كانوا يبحثون عن الثأر، ‏وإسرائيل كانت متخوفة من الجندي المصري، وقادة إسرائيل ‏كتبوا أن “النصر الخاطف الذي حققته إسرائيل في 67 ‏لم يعطيها الأمن”.

‏واشار إلى أنه يجب إبراز دور جنود مصر العظيم في هذه الحرب، وأن كل وثائق حرب أكتوبر لم تظهر حتى الآن، مؤكدا أنه خلال حرب أكتوبر لم تحدث جريمة واحدة في الشارع المصري.


إسرائيل تزيف الحقائق حول انتصارات أكتوبر

 

‏قال الدكتور جمال شقرة، ‏أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، في جامعة عين شمس، أنه صعب على إسرائيل أن تعترف بانتصار حرب 6 أكتوبر، خاصة بعد البروباجندا التي قامت بها بعد حرب 67 وبعد بناء خط بارليف، مؤكدا أنهم يقوموا بتزييف الحقائق عن الانتصار.

 

وأضاف، ‏خلال حواره مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع ‏عبر شاشة "الحياة"، إنه ‏مازالت هناك الكثير من الخفايا والكواليس عن انتصارات أكتوبر لم يتم تدوينها بعد، ومعظم الكتابات كانت عن القادة والخطط وعن خط بارليف، لكن بطولات الجندي المصري لم يتم تدوينها.

 

 تدريس حرب أكتوبر في المناهج

 

‏قال الدكتور جمال شقرة، ‏أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة عين شمس، ‏إنه مهم جدا تنمية وتثقيف الوعي التاريخي لشباب مصر ولا نريد أن تمحى حرب أكتوبر من الذاكرة، وهذه مهمة مؤسسات التنشئة الاجتماعية ويجب أن تلعب هذا الدور.

‏وأضاف شقرة، ‏خلال حواره مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع ‏عبر شاشة "الحياة"، أن التشويه موجود وحملات تزوير الواقع موجودة وفي النهاية إسرائيل لا تريد الاعتراف أنها هزمت في حرب أكتوبر وهذا تشويه لا يحتاج فقط أن نحتفل بالحرب كل عام ولكن نحتاج أن يكون في المناهج الدراسية جزء أكبر لتحليل ما حدث في حرب أكتوبر وعظمة أداء الجندي المصري واستيعاب الجندي المصري للتكنولوجيا الحديثة.

 

عدم تصوير حرب أكتوبر

 

أكد الدكتور جمال شقرة، ‏أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة عين شمس، إنه منبهر من أن هناك كتابات لرجال فكر وسياسة، ورجال الجيش، تؤرخ للفترة بين عام 67 و‏73، ولكن ينقصهم كثير من الوثائق، مشيرا إلى أن ما تم كتابته عن حرب 6 أكتوبر ، لم يتغلغل ‏لرصد دور الجندي المصري، فالكل كان يتحدث عن دور خط بارليف، ودور القيادات، وخراطيم المياه.

‏وأضاف شقرة، ‏خلال حواره مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع ‏عبر شاشة "الحياة"، أن البطولات الفردية للجنود “ملحمية”، وهذا لم يتم ذكره، ‏والجندي المصري لم يحصل على حقه في الدراما، ولا في التسجيل التاريخي.

وواصل حديثه: “‏لا أعلم لماذا لم يتم تصوير حرب أكتوبر، وضاعت علينا فرصة تصوير الحرب، ‏وكان هناك قرار سياسي بعدم التصوير”.

أكتوبر انتصارات أكتوبر إسرائيل الدكتور جمال شقرة الحرب رانيا هاشم

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