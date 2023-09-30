Ain Ghazal تماثيل عين غزال برأسين وبدون أيدي.. هل اُستخدمت في طقوس عربية للأشباح ؟

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Ain Ghazal Statues تماثيل عين غزال، هي تماثيل تم العثور عليها في موقع أثري يقع في الأردن ويعود تاريخه إلى العصر الحجري الحديث، لكن منذ اكتشافا وتنقلها من بلد إلى آخر ولغز كبير يحيط بها بسبب شكلها الغريب ذو الرأسين في جسد واحد وغموض الهدف.

اكتشاف 32 من تماثيل عين غزال Ain Ghazal Statues

تم اكتشاف تماثيل عين غزال خلال السبعينيات، ولكن تم التنقيب عنها فقط في العقد التالي. واستمرت أعمال التنقيب في الموقع حتى أواخر التسعينيات.

ووفقا لموقع “انشينت اوريجنز” تمكن علماء الآثار من تسليط بعض الضوء على أسلوب حياة سكان عين غزال في عصور ما قبل التاريخ، وأكثر الاكتشافات غموضا في الموقع هي بلا شك ما يسمى بتماثيل عين غزال.

تم اكتشاف اثنين وثلاثين من هذه التماثيل في مخبأين منفصلين، بما في ذلك التماثيل الصغيرة والتماثيل النصفية. تم صنع تماثيل عين غزال من خلال تغطية قلب من القصب والخيوط بالجبس. ولكن من غير المعروف السبب وراء تنفيذ هذه التماثيل.

منطقة عين غزال Ain Ghazal

تقع بالقرب من العاصمة الأردنية عمّان . واكتشف الموقع عام 1974 بالصدفة أثناء بناء الطريق بين عمان والزرقاء. ومع ذلك، لم تبدأ الحفريات على الفور، ولم تبدأ إلا بعد ثماني سنوات، في عام 1982.

وبحلول ذلك الوقت، كان ما يقدر بنحو 10٪ من الموقع قد دمر بسبب بناء الطريق. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به في عين غزال، وواصل علماء الآثار العمل في الموقع حتى أواخر التسعينيات.

تغطي الأجزاء المحفوظة من الموقع مساحة تتراوح بين (30-32.5 فدانًا)، مما يجعل عين غزال واحدة من أكبر مستوطنات العصر الحجري الحديث المعروفة في الشرق الأوسط. كان الكثير من العمل الأثري في عين غزال بقيادة جاري رولفسون، عالم الأنثروبولوجيا الأمريكي.

بحسب الأدلة الأثرية، ترجع الحياة في عين غزال لأول مرة حوالي عام 7250 قبل الميلاد، خلال فترة تعرف باسم العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار. في ذلك الوقت، كانت المستوطنة تتألف من عدة مئات فقط من السكان الذين يعيشون في منازل فردية. كانت هذه المنازل مبنية من الحجر المغطى بالطين والجص الجيري ومطلية بصبغة حمراء.

عين غزال Ain Ghazal والعصر الحجري

حدث تغيير في بداية الألفية السابعة قبل الميلاد. في ذلك الوقت، ارتفع عدد سكان عين غزال بسرعة نتيجة لتدفق السكان الجدد. ونتيجة لذلك، تضاعف عدد السكان تقريبًا ليصل إلى 1600 شخص.

تنعكس زيادة عدد السكان في الهندسة المعمارية للمباني المحلية في الموقع. وتم بناء المنازل لاستيعاب عدد أكبر من الأسر، واستمر نمو عين غزال لعدة قرون أخرى. تشير التقديرات إلى أنه بحلول النصف الثاني من الألفية السابعة قبل الميلاد، كان عدد سكان عين غزال يبلغ 2500 نسمة.

لكن في القرون التي تلت ذلك، بدأ عدد سكان عين غزال في الانخفاض، ولم يعد الموقع مأهولا حوالي عام 5000 قبل الميلاد.

تلقي الأعمال الأثرية التي أجريت في عين غزال الضوء على أسلوب حياة سكانها في عصور ما قبل التاريخ. وتشير الأدلة الأثرية إلى أن سكان المكان مارسوا الزراعة، حيث كانوا يزرعون الشعير والقمح والحمص والعدس. بالإضافة إلى ذلك، هناك أدلة على أنه تم تربية الماعز.

تماثيل عين غزال Ain Ghazal

أكثر القطع الأثرية غموضًا من عين غزال هي بلا شك ما يسمى بتماثيل عين غزال. تم اكتشاف 32 تمثالًا من الجبس في الموقع، تتكون من تماثيل صغيرة وتماثيل نصفية لشخصيات بشرية.

تم اكتشاف تماثيل عين غزال في مخبأين، أحدهما عام 1983 (يحتوي على 26 تمثالاً)، والآخر عام 1985 (يحتوي على 5 تماثيل).

بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف رأس تمثال واحد أيضًا في عام 1985. ويعود تاريخ مخبأ عام 1983 إلى حوالي 6700 قبل الميلاد، في حين تم العثور على مخبأ عام 1985 بعد حوالي 200 عام. ولذلك تعتبر تماثيل عين غزال، من أقدم التماثيل المعروفة في العالم.

وليس من المستغرب أن تماثيل عين غزال ليست الأولى من نوعها التي يتم اكتشافها في المنطقة. اكتشفت جارستانج مخبأين آخرين للتماثيل في أريحا عام 1935، بينما اكتشفت كينيون مخبأ آخر للتماثيل خلال الخمسينيات عندما كانت تقوم بالتنقيب في نفس الموقع.

أين توجد تماثيل عين غزال ؟

حالة الحفاظ على تماثيل عين غزال، ربما باستثناء التمثال النصفي ذو الرأس الواحد، الذي تعرض لأضرار بالغة، تعتبر ملفتة للنظر، وفي حالة مخبأ عام 1983، كان هذا يرجع جزئيًا إلى حقيقة أن المخبأ بأكمله قد تم نقله بالكامل إلى معهد الآثار في لندن، حيث تم التنقيب عن التماثيل وحفظها على الفور في المختبر.

تم صنع تماثيل عين غزال من مادتين خام أساسيتين – القصب والجص. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام البيتومين أيضًا، ولكن بكميات صغيرةلرسم الخطوط العريضة للعيون والقزحية.

حجم التماثيل كبير نسبيا، أي ما يقرب من 1 متر في الارتفاع في بعض الحالات، يعتقد أن الأجزاء المختلفة من التماثيل، الرأس والرقبة والجذع والساقين، تم صنعها بشكل منفصل قبل تم تجميعها.

ويُعتقد أنه تم تشكيل جذع التمثال من خلال تجميع حزم القصب، · بعد ذلك، تم ربط قسم الرأس والرقبة، اللذين تم تشكيلهما بشكل منفصل ولكن بطريقة مشابهة للجذع، بإطار جذع القصب. وبعد ذلك ربط الرأس والرقبة والجذع بالساقين، والتي تم تصنيعها أيضًا بشكل فردي، وتم ملء المفاصل بين القسمين الأخيرين بالجبس.

أشكال تماثيل عين غزال Ain Ghazal الغريبة

وبصرف النظر عن تقنية التصنيع، قام العلماء أيضًا بتحليل أشكال التماثيل وأنماطها، ولوحظ أنها تتكون من أشكال مسطحة، واسعة، وبسيطة، وبالإضافة إلى ذلك، ربما يكون وزن الجص قد أدى إلى تسطيح التماثيل بشكل أكبر.

عدد الرؤوس ليس هو السمة المميزة الوحيدة بين التماثيل من المخبأين، ولوحظ وجود اختلافات في الأسلوب بين مجموعتي التماثيل. على سبيل المثال، بالمقارنة مع التماثيل الموجودة في مخبأ عام 1983، فإن تلك التي تم اكتشافها بعد عامين لها وجوه أكثر زوايا، وعيون لوزية الشكل أكثر مبالغ فيها.

سبب إنشاء تماثيل عين غزال Ain Ghazal

ليس من المؤكد تمامًا سبب إنشاء تماثيل عين غزال، على الرغم من التكهنات بأنها كانت تؤدي نوعًا من الوظائف الطقسية . ويُعتقد أنه تم دفنها طقوسيًا، ربما بعد توقف استخدامها.

علاوة على ذلك، يُعتقد أن وظيفة التماثيل كانت سريعة الزوال، وأنه تم التخلص منها بمجرد أن تؤدي غرضها. ويدعم ذلك حقيقة اكتشاف مخابئ متعددة لهذه التماثيل. ومن الفرضيات المتعلقة بوظيفة تماثيل عين غزال أنها تصور القدماء ولذلك كانت تستخدم لعبادة الأجداد.

فرضية أخرى هي أن التماثيل كانت تمثل الأشباح . ويعتمد ذلك على الأدلة الموجودة في الأدب المسماري البابلي ، الذي يُذكر فيه طقوس تتضمن الأشباح. وفي هذه الطقوس، تم استخدام تماثيل بديلة، ربما مثل تماثيل عين غزال، لتمثيل هذه الكائنات الخارقة للطبيعة.

وتشمل هذه الطقوس طرد الأشباح الخبيثة، واستدعاء الأشباح الخيرة لشفاء شخص مريض، وطلب العرافة من أرواح الموتى. ولكن يبدو أن فكرة الأشباح ذات الرأسين تشكل عائقًا أمام هذه الفرضية. إضافة إلى ذلك، فإن النصوص لا تذكر الكثير عن تماثيل الأشباح، ومن المرجح أنها كانت أشياء صغيرة، على عكس تماثيل عين غزال.

الفرضية الثالثة هي أن التماثيل كانت تمثل الآلهة. على سبيل المثال، يقال إن التماثيل ذات الرأسين لها أوجه تشابه مع تمثيل الآلهة التوأم من العصر الحجري الحديث.

بالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا استخدام مصادر نصية لاحقة لدعم هذه الفرضية. على سبيل المثال، يوصف الإله الأعلى للبانثيون البابلي، مردوخ ، مجازيًا، بأنه ذو رأسين. تُستخدم هذه الفرضية أيضًا لتفسير وجود شخصيات نسائية في المخابئ، والتي لا تتناسب مع دور الأشباح. ووفقا لهذه الفرضية الثالثة، فإن الشخصيات النسائية تمثل الآلهة، وربما آلهة الخصوبة، لكن سيستمر الجدل حول هذه التماثيل.

وعن تنقلها من بلد لآخر، أمضى موظفو معهد الحفاظ على متحف سميثسونيان سبع سنوات في التنقيب في مخبأ التماثيل لعام 1985 في أحد المختبرات وحفظها، وبين عامي 1996 و1997، عُرضت التماثيل في معرض آرثر م. ساكلر، قبل إعادتها إلى الأردن.

وعُرضت لأول مرة في متحف الآثار الأردني في القلعة في عمان، ومن ثم متحف الأردن في عمان، الذي كان أنشئت في عام 2014.