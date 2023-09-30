الأرصاد: أمطار خفيفة اليوم على غرب البلاد والطقس حار في القاهرة الكبرى

تشهد حالة الطقس اليوم، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ليستمر الأجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد، يكون الطقس اليوم، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد الطقس استمرار نشاط الشبورة المائية في الصباح على مناطق من السواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وعن حالة البحرين، يكون البحر المتوسط، خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف ، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران.

انتهاء الموجة الحارة

ويشهد الطقس اليوم، وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد بنسبة حدوث 20% تقريبا، تكون على مناطق السواحل الشمالية الغربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 25 درجة

السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 23 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 28 درجة

شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 22 درجة

جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 29 درجة

واعتبارا، من غدا الأحد، يشهد الطقس انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة لتصل درجة الحرارة الى 30 درجة على القاهرة منتصف الأسبوع؛ كما يؤثر علي معظم أنحاء البلاد غطاء سحابي يعمل علي حجب أشعة الشمس ليضفي إحساس أفضل بحرارة الطقس.

ومن المتوقع أن تتساقط الأمطار من السحب المؤثرة يوم الأحد علي السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناه قد تمتد الي مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.