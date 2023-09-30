حلوان الأهلية تعلن عن اليوم التعريفي لكليات الفنون والفنون التطبيقية والعلاج الطبيعي والهندسة

حرصت جامعة حلوان الأهلية على تنظيم اليوم التعريفي لكليات وبرامج الجامعة، لتوضيح نبذة تعريفية عن كل تخصص للطلاب المستجدين، والإجابة عن جميع تساؤلات واستفسارات الطلاب.

ورحب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، بأبنائه الطلاب والطالبات، مؤكدا أن الجامعة تدعم تكامل العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع في كلياتها المختلفة، وذلك بتقديم برامج تعليمية متميزة تتيح لخريجيها المنافسة في مجالات العمل التطبيقي، لضمان مخرجات تعليمية فعالة في مختلف التخصصات العلمية والتكنولوجية.

جاء ذلك وفقا للبيان الصادر عن جامعة حلوان الأهلية، والذى يفيد بعقد اليوم التعريفى لكليات الفنون والفنون التطبيقية، والعلاج الطبيعي، والهندسة كالتالى:

الاتصال البصري وفنون الميديا يوم الأحد 1 أكتوبر 2023 لجميع الدفعة من الساعة 10-12 بمدرج (1) الدور الثاني كلية هندسة (1).

العلاج الطبيعى يوم الأحد 1 أكتوبر 2023 لجميع الدفعة من الساعة 12-2 بمدرج (2) الدور الثاني كلية هندسة (1).

التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية يوم الأحد 1 أكتوبر 2023 وذلك من حرف (ن)الى حرف (ي) من الساعة 10-12 بمدرج (3) الدور الثالث كلية هندسة (1).

الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية وذلك يوم الاثنين 2 أكتوبر 2023 لجميع الدفعة من الساعة 10-12 بمدرج (1) الدور الثاني كلية هندسة (1).

هندسة الروبوتات والميكاترونيك وذلك يوم الاثنين 2 أكتوبر 2023 لجميع الدفعة من الساعة 10-12 بمدرج (2) الدور الثاني كلية هندسة (1).

العمارة والتصميم البيئى وذلك يوم الاثنين الموافق 2 أكتوبر 2023 لجميع الدفعة من الساعة 10-12 بقاعة الأنشطة الطلابية بالدور الارضى كلية هندسة (1).

هندسة النظم الذكية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر 2023 لجميع الدفعة من الساعة 10-12 بمدرج (1) الدور الثاني كلية هندسة (1).