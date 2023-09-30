اطفال الكنيسة الكاثوليكية بشرم الشيخ يوزعون حلوي المولد بساحة مسجد الصحابة ..صور

وزع اطفال الكنيسة الكاثوليكية بشرم الشيخ امس حلاوة المولد علي الموجودين في ساحة مسجد الصحابة احتفالا بالمولد النبوي الشريف وتجولوا في السوق القديم بشرم الشيخ مهنئين البائعين في المحلات والمطاعم وعمال السياحة بالمولد النبوي الشريف .

ووسط اجواء من مشاعر الحب و الود لاقت هذه المبادرة استحسان المواطنين بشرم الشيخ .

وقال القس أرميا نشأت راعي الكنيسة الكاثوليكية إن أطفال الكنيسة قدموا التهنئة للمسلمين وخاصة الأطفال وعمال النظافة والعاملين بالمحال التجارية وزوار المدينة وما فعله الأطفال من تعاليم الدين المسيحي الذي يدعو للترابط والتسامح.

وتابع: يجب علينا تعليم أبنائنا منذ الصغر روح المحبة والرحمة والتسامح وحب شركاء الوطن كما نحب وطننا فنحن نعيش سويا أقباط ومسلمين ونتشارك الأعياد والمناسبات الدينية. تأكيدا لروح الترابط والمودة بين المصريين جميعا.

وأضاف القس أرميا قبيل، أن يبدأ الأطفال بتوزيع حلويات المولد النبوي قمنا بدورنا في مراجعة ما تعلموه بالكنيسة أن هذه الحلويات هدية للأطفال المسلمين بمناسبة المولد النبوي الشريف وهي ذكرى يحتفل بها أخواتنا المسلمين سنويا ونقدم لهم التهنئة كما يقدمون لنا التهنئة ويشاركوننا أعيادنا .ونعتبرها فرصة طيبة لمشاركتهم الاحتفال وإدخال جو من الفرحة والبهجة علي الجميع .

وقال: نحن نسيج واحد نتشارك في الوطن ونتشارك الحياة بحلوها ومرها وما يحدث اليوم لتوصيل رسالة للجميع نحن مصريين متحابين ننشر روح السلام في مصر بأكملها .

وقالت جيرالدين وهي من الأطفال المشاركين بتوزيع الحلوي: أنا جئت اليوم لأشارك أصحابي وأقوم بتوزيع الحلوي علي المسلمين في عيدهم.

كما اضافت كريستينا: أنا سعيدة جدا اني جئت اليوم لأهنئ أصحابي وأخواتي المسلمين بعيدهم وأهديهم حلويات تسعدهم.

اطفال الكنيسة

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