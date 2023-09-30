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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ماتلبسوش ذهب واحترموا المعلمين| أبرز التنبيهات للطلاب في أول يوم دراسة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصدرت المدارس عدة تنبيهات مهمة لجميع الطلاب في أول يوم دراسة في العام الدراسي الجديد، لضمان انضباط العملية التعليمية.

وتمثلت تنبيهات المدارس للطلاب في أول يوم دراسة ما يلي :

  • الالتزام التام بمواعيد الحضور والانصراف والحرص على حضور طابور الصباح
  • الالتزام بالزى المدرسي (ألوانه ومواصفاته)
  • العناية بالمظهر العام للطالب والطالبة والنظافة الشخصية
  • عدم ارتداء الاكسسوارات و الحلى الذهبية للطالبات
  • يمنع منعاً باتاً إحضار التليفون المحمول إلى المدرسة ، وسيتم التحفظ على جهاز المحمول الذى سيتم ضبطه طبقا للقرار الوزاري ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣
  • الالتزام بإحضار ادوات الطالب المدرسية والشخصية والالتزام بالاجراءات الصحية والوقائية
  • عدم مغادرة الفصل بدون إذن والالتزام بالجدول المدرسى ومواعيد الفسح وحصص النشاط
  • الالتزام باليوم الدراسي ولا يوجد استئذان للطلاب أثناء اليوم الدراسي
  • الالتزام بآداب المدرسة وحسن المعاملة مع الطلاب بعضهم البعض
  • الاحترام الكامل للمعلمين وجميع العاملين بالمدرسة
  • ممارسة الأنشطة والمواهب فى التوقيتات المخصصة لبرامج.الانشطة واتحاد الطلاب

 

جدير بالذكر أنه قد دقت اليوم، السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 أجراس المدارس في 12 محافظة فقط على مستوى الجمهورية، معلنة بدء العام الدراسي الجديد.

وتوافد الطلاب منذ السابعة والنصف صباحا على مدارس المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت، وهي  “الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وشمال سيناء، وكفر الشيخ، والبحيرة، والإسماعيلية”.

ومن المقرر بدء الدراسة رسمياً في مدارس باقي المحافظات، غدا الأحد، وهي المحافظات التي تطبق إجازة السبت المتمثلة في محافظات: “القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والشرقية، والغربية، والمنوفية، ودمياط، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، ومرسى مطروح”.

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