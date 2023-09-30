مدبولي: فكرة إنشاء عاصمة جديدة منذ 2007.. وكان هناك 5 مواقع مقترحة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن هناك خللا كبيرا جدا في توزيع السكان في مصر، لافتا إلى أن القاهرة والإسكندرية بهما ٥٦٪؜ من سكان الحضر.

وأضاف -خلال مؤتمر حكاية وطن- أن الدولة تسعي من خلال المشاريع الجاري تنفيذها علي الأرض حاليا ومشروعات الإصلاح لنصل إلى نسبة ١٤٪؜ من مساحة مصر مناطق مأهولة بحلول عام ٢٠٥٠ ، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت في عمل مشروعات الطرق وتطوير شبكة الطرق والنقل لتنمية هذه المناطق موضحا أن الخطة شملت تطوير وإنشاء ١٧ ألف كيلو من الطرق .

وأشار إلى أن الدولة عملت علي إنشاء مدن جديدة من الجيل الرابع لاستيعاب الزيادة السكانية وأنه تم الانتهاء من ٢٤ مدينة سكانية جديدة من اصل ٣٨ وجاري العمل بها .

وأشار إلى أن فكرة إنشاء حي حكومي بدأها الرئيس السادات والتي كانت ستكون في مدينة السادات الحالية لكن الفكرة فشلت ولم تكتمل وعادت مرة أخرى في عام ٢٠٠٧ حيث كانت هناك فكرة لإنشاء حي حكومي جديد لمصر وكان هناك ٥ مواقع مقترحة مكان العاصمة الإدارية الحالي وشرق مدينة نصر وجزيرة الوراق وإسكندرية الصحراوي لافتا إلى أن الرئيس السيسي اختار العاصمة الادارية للمستقبل قائلا: نحن نبني دولة بخطط تنموية طويلة الأجل .

