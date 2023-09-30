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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق العام الدراسى الجديد بالإسماعيلية الأزهرية

الطابور المدرسي
الطابور المدرسي

انطلقت صباح اليوم  الدراسة بمعاهد منطقة الإسماعيلية الأزهرية ،  السبت ، بالمعاهد ذات الفترتين  وغدا الأحد الموافق الأول من أكتوبر تنطلق الدراسة فى جميع المعاهد بشتى مراحلها المختلفة.

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كما تم من قبل تجهيز المنشآت والأبنية المعاهد التابعة لمنطقة الإسماعيلية  الأزهرية ، وذلك لبدء خطة الدراسة بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م ، واستقبال الطلاب بشكل يتناسب مع خطة التطوير الذي يسعى الأزهر الشريف إلى تطبيقها لرفع كفاءة المنظومة التعليمية بالأزهر الشريف ،
وعلى هامش انطلاق العام الدراسى الجديد  عقد الدكتور أحمد بيومى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية اجتماع مع مديرى المراحل التعليمية ومديرى الإدارات التعليمية والموجهين العموم ،  حيث تم بحث السلبيات والإيجابيات الخاصة بالعملية التعليمية ، للتأكيد على تطبيق الإيجابيات وتلاشى السلبيات كما تم التأكيد  على ضرورة المتابعة اليومية من قبل الموجهين للمعلم والطلاب على السواء ، للوقوف على المستوى الحقيقى والنهوض بالعملية التعليمية.

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