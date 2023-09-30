انطلاق العام الدراسى الجديد بالإسماعيلية الأزهرية

انطلقت صباح اليوم الدراسة بمعاهد منطقة الإسماعيلية الأزهرية ، السبت ، بالمعاهد ذات الفترتين وغدا الأحد الموافق الأول من أكتوبر تنطلق الدراسة فى جميع المعاهد بشتى مراحلها المختلفة.



كما تم من قبل تجهيز المنشآت والأبنية المعاهد التابعة لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية ، وذلك لبدء خطة الدراسة بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م ، واستقبال الطلاب بشكل يتناسب مع خطة التطوير الذي يسعى الأزهر الشريف إلى تطبيقها لرفع كفاءة المنظومة التعليمية بالأزهر الشريف ،

وعلى هامش انطلاق العام الدراسى الجديد عقد الدكتور أحمد بيومى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية اجتماع مع مديرى المراحل التعليمية ومديرى الإدارات التعليمية والموجهين العموم ، حيث تم بحث السلبيات والإيجابيات الخاصة بالعملية التعليمية ، للتأكيد على تطبيق الإيجابيات وتلاشى السلبيات كما تم التأكيد على ضرورة المتابعة اليومية من قبل الموجهين للمعلم والطلاب على السواء ، للوقوف على المستوى الحقيقى والنهوض بالعملية التعليمية.

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