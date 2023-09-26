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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 16 شخصا في حادث تصادم 3 سيارات بطريق مصر - الإسماعيلية

اسعاف
اسعاف

أصيب 16 شخصا بكدمات وكسور وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخري ملاكي وربع نقل بطريق الصفدي طريق مصر الإسماعيلية اتجاه الإسماعيلية.

ودفع مرفق اسعاف الشرقية بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل 3 مصابين الي مستشفي جامعة العاشر من رمضان وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.

و

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعي بإستقبال كلا من "ابراهيم ا ع" 43 سنة مقيم بورسعيد مصاب بكسر بالعمود الفقري وإشتباة ما بعد الارتجاج و" سلامة ا ا" 10 سنوات مصاب بسحجات وكدمات و" حمادة ا ع" 47 سنة مصلب بإشتباة نزيف بالبطن وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص واخري ملاكي وربع نقل بطريق الصفدي طريق مصر الاسماعيليه اتجاه الاسماعيليه واسفر عن إصابة 16 شخص وقام مرفق اسعاف الشرقية بنقل 3 مصابين الي مستشفي جامعة العاشر من رمضان وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.

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