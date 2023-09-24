هيدرو وسلاح نارى .. القبض على عاطل يتاجر فى المخدرات بالشرقية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مياعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الدقهلية) بدائرة مركز شرطة منشأة أبو عمر وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 1 كيلو جرام – فرد محلى - طلقة من ذات العيار - مبلغ مالى).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبالغ المالية من حصيلة البيع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.