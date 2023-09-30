مؤسسة اتحاد أمهات مصر تناشد المعلمين باحتواء الطلاب وتشجيعهم على التفوق

قدمت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، التهنئة للطلاب وأولياء أمورهم بمناسبة انطلاق وبدء العام الدراسي الجديد، اليوم السبت، في أغلب مدارس الجمهورية، علي أن تبدأ باقي المدارس غدا الأحد.

وأكدت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور ، في بيان لها ، على حرصها على متابعة ورصد أول أيام العام الدراسي الجديد في أغلب المدارس، و وجهت رسالة للطلاب، قائله: "بداية موفقة ، وعليكم بالجدية والمذاكرة منذ اليوم الأول والانتظام في الحضور والذهاب للمدرسة، ولكل مجتهد نصيب".

كما حرصت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور علي تهنئة أولياء الأمور وحثهم علي متابعة أبنائهم وتشجيعهم بشكل دائم علي التفوق والتميز والاستفادة من المدرسة ودعوتهم علي الانضباط والالتزام والأخلاق الحميدة، حتي يصبحوا رجال ونساء متميزون ومتميزات في المستقبل يفيدوا أنفسهم وأسرهم وبلدهم.

و ناشدت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور المعلمين ومديري المدارس باحتواء التلاميذ والطلاب وتشجيعهم علي التفوق في مختلف المجالات التعليمية والرياضية والثقافية والاجتماعية، حيث أن جميع هذه المجالات تخلق جيل سوي وقادر ومتميز.

وقدمت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور التهنئة للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، لافته إلي حرص وزير التعليم علي الاهتمام بإنهاء استعدادات المدارس واجتماعاته الدورية مع مديري المديريات التعليمية طوال الأسابيع الماضية من أجل بدء عام دراسي مستقر ومنضبط.