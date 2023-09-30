وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يتفقدان قرية الظهير ويفتتحان ملعبا جديدا

تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يرافقه اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، فى إطار زيارته الميدانية لمحافظة شمال سيناء، اليوم السبت، قرية الظهير لمتابعة المشروع القومى للقرى الأكثر احتياجا، وافتتاح ملعب جديد مطور بالقرية .

كما شهد الوزير ومحافظ شمال سيناء المباراة الافتتاحية فى كرة القدم بين فريقين الظهير ١ والظهير ٢ ضمن فعاليات بطولة القرى الأكثر احتياجا ، وأقيمت المباراة وسط تواجد أهالى القرية والقيادات الشعبية والتنفيذية فى جو من الترحاب بالزيارة من الأهالى، والسعادة بما تحقق من إنجاز بقريتهم.

وعقب ذلك قام وزير الشباب والرياضة بتوزيع أدوار رياضية على عدد من أهالى وأبناء القرية وذلك بتنظيم الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء.

وأكد وزير الشباب والرياضة على توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس لتطوير الربوع والقرى وتوفير الخدمات لأبناء مصر قاطني تلك المناطق ، وذلك فى مختلف أنحاء الجمهورية كخطوة هامة فى تحقيق التنمية الشاملة للبلاد ، فضلاً عن الدور الملوس فى بناء وتنمية الإنسان من خلال الخدمات التى تساهم فى رفع مستوى المعيشة، وتلبية احتياجات المواطنين.

ويأتى الملعب المطور بقرية الظهير ضمن منظومة الخدمات التى يتم توفيرها بالقرية بالتعاون بين مختلف الجهات وشهدت قرية الظهير العديد من مظاهر التنمية فى تنفيذ الخدمات العاجلة سعياً للوصول لحياة كريمة متكاملة على أرض القرية.