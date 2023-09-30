وزير الرياضة يطلق فعاليات كأس الجمهورية الجديدة لكرة القدم بشمال سيناء

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الملعب المطور بمركز شباب الجورة بمحافظة شمال سيناء ، اليوم السبت، ضمن برنامج زيارته للمحافظة برفقة اللواء الدكتور محمد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

كما شهد الوزير، الأنشطة الرياضية المتنوعة المقامة بالمركز ، وأطلق فعاليات كأس الجمهوريه الجديدة الذى تنفذه الإدارة المركزية لمراكز الشباب بمشاركة ٥٠٠ لاعب من ٣٢ فريق لكرة القدم الخماسية بشمال سيناء.

وأكد الدكتور أشرف صبحى ، على الاهتمام بتطوير البنية التحتية لمراكز شباب وأندية سيناء ضمن النهضة الكبيرة التى تشهدها من تطور وتنمية شاملة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتا إلى نهج الوزراة لتنمية المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظات الحدودية، والسعى نحو توسيع قاعدة المستفيدين من أبناء تلك المحافظات من برامج ومشروعات الوزارة.

ولفت الوزير، إلى كثافة المشروعات والأنشطة المقامة بمراكز شباب شمال سيناء ، ومشاركة أعداد كبيرة من النشء والشباب بها على مدار العام، مشيراً إلى التعاون المثمر مع المحافظة فى التطوير المتواصل لتلك المنشآت، وتنفيذ البرامج والأنشطة بها وفق متطلبات أهالى سيناء.