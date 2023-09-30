التخطيط: لأول مرة في مصر يتم وضع حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه لأول مرة في مصر يتم وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، مضيفة أننا نحاول رفع كفاءة ومرونة سوق العمل عن طريق زيادة الملتحقين بالتعليم الفني.



وأضافت "هالة السعيد" خلال كلمتها بـ مؤتمر حكاية وطن، بحضور الرئيس السيسي، أن رفع كفاءة المؤسسات بند هام للغاية، لذلك عملنا على ميكنة قطاع الصحة وكاتب التطعيمات، للحصول على بنية معلوماتية هامة لوزارتي الصحة والتخطيط.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يحقق توازن بين الحفاظ على المؤسسات والحفاظ على حقوق العمال.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن هناك تعاونا مع كافة الوزرات، لتقديم خدمات متنقلة، لمساعدة الاهالي، متابعة: لدينا 250 مركزا متنقلا، يستهدف 100 مركز، موضحة أن تمكنا من تطوير 350 مركز تكنولوجي، على مستوى المحافظات، لتقديم الخدمات الجماهيرية.

وأردفت: أطلقنا جائزة مصر للتميز الحكومي، لتحفيز روح المنافسة وتسليط الضوء على قصص النجاح، ونحن لدينا العديد من العناصر الناجحة التي تحتاج إلى تحفيز وتشجيع، متابعة : دربنا 120 ألف متدرب في الأكاديمية الوطنية، بالتعاون مع كبرى المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا المجال.