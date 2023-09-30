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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية : مؤتمر «حكاية وطن» نافذة لمد جسور التواصل مع المصريين

النائبة ميرال جلال
النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب

أشادت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بإنطلاق فاعليات مؤتمر "حكاية وطن"، صباح اليوم، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوهة إلى أن المؤتمر يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية، ومد جسور التواصل مع المواطنين، لا سيما الشباب، لأهمية دورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية. 


وقالت النائبة البرلمانية، في بيان صحفي، إن مصر شهدت خلال السنوات القليلة الماضية، تحديات وجودية، تمكنت بفضل الله عز وجل، وصلابة قواتها المسلحة العظيمة، وترابط شعبها المشهود عبر التاريخ من إجتياز هذه الظروف العصيبة، مشيرة إلى أن الكثير من الدول العربية، التي شهدت اضطرابات سياسية، لم تستطع حتى الآن استعادة استقرارها، وهو ما يبرز الدور الوطني لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة، وعلى رأسها قياداتنا السياسية الرشيدة.


وأكدت عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتاد دائما على مصارحة ومكاشفة المصريين بكافة التحديات التي تواجه الوطن، وفتح الباب لنقاش مجتمعي ثري، ليشارك الجميع في تقديم روشتة علاجية، للقضايا التي يعاني منها المجتمع المصري، وهو ما تجلى خلال فاعليات الحوار الوطني، وما انبثق عنها من قرارات وتوجيهات رئاسية، لافتة إلى أن مؤتمر "حكاية وطن"، بمثابة نافذة مهمة، لإطلاع جميع أبناء الشعب المصري، بمختلف فئاته، بحقيقة ما خاضته الدولة المصرية، من بطولات، لدحض محاولات قوى الشر والظلام، على مدار السنوات الماضية، للعبث بأمن البلاد وتهديد استقرار المواطنين.


وتابعت الهريدي: أن فاعليات المؤتمر تجسد حكاية الوطن ما بين التحديات والرؤية والإنجاز، ليجسد حقيقة ما يدور على الأرض، وطبيعة ما نواجهه من تحديات تعيق تنفيذ بعض المستهدفات، بما يؤكد جدية العمل لتنفيذ رؤية مصر2030 ، وبما يعكس الإرادة المصرية في التغلب على كافة التحديات.
 

مجلس النواب حزب حماة الوطن الشباب الرئيس عبد الفتاح السيسي الدول العربية

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