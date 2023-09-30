رانيا المشاط: المواطن محور اهتمام المشروعات القومية وبرنامج شامل لتمويل الإسكان الاجتماعي

أكدت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن هناك مشروعات للاستثمار في البنية التحتية المستدامة يتم تنفيذها مع شركاء التنمية.

وقالت رانيا المشاط في كلمتها في مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس السيسي، :" لابد من المزج بين التنمية والعمل المناخي، ومصر قامت بتنفيذ مشروعات في هذا الإطار ومنها محطة بنبان ومحطات الرياح للطاقة المتجددة".

وأضافت رانيا المشاط:" المواطن يكون محور الاهتمام في مشروعات البنية التحتية المستدامة".

وتابعت رانيا المشاط :"لدينا البرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي وهو من أهم مشروعات البنك الدولي ".

وأكملت رانيا المشاط:" من مشروعات البنية التحتية المستدامة هي مشروعات محطات مترو الأنفاق وتطوير شبكة السكك الحديد في مصر “، مضيفة:” مصر لها خصوصية في التنسيق مع شركاء التنمية أثناء تنفيذ مختلف المشروعات".

انطلق اليوم السبت 30 سبتمبر، مؤتمر “حكاية وطن” ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.