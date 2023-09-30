إصابة 11 شخصا واعتقال 15 أخرين في شجار عنيف بتل أبيب

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم السبت، بإصابة 11 شخصا من الجالية الإريترية، واعتقال 15 أخرين، في شجار عنيف بحي هاتيكفا بمدينة تل أبيب.

ووفقا للصحيفة فإن الشجار جاء على خلفية الصراع القائم بين معارضي النظام ومؤيديه والذي بلغ ذروته بأعمال شغب بداية الشهر.

وكانت ذروة الصراع بين معارضي النظام الإريتري ومؤيديه هي أعمال الشغب العنيفة التي شهدتها جنوب تل أبيب، والتي اندلعت إثر اعتزام السفارة الإريترية إقامة مهرجان بمناسبة عيد استقلال البلاد.

ومنذ اندلاع الاشتباكات مطلع الشهر الجاري، ساءت الأجواء بين مؤيدي النظام ومعارضيه.

وسجلت منذ ذلك الحين عدة حوادث عنف منها جريمة قتل بداية الأسبوع والشجار الليلة.

ووفقا للصحيفة فقد شهد الطرفان أن الأجواء غير آمنة وأن هناك تخوفا من الخروج إلى الشوارع ومناطق معينة من إسرائيل.