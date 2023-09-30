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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير التجارة: إصدار 24 رخصة ذهبية للمستثمرين وحلم الـ100 مليار جنيه صادرات تأثر بالأزمات العالمية

أحمد سمير صالح، وزير
أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة

قال أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، أنه قد ‏تم الاشتراك في عدد من المعارض الخارجية للترويج للصناعة وهناك شراكة اقتصادية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين في مجال الصناعة، بالإضافة أنه تم تحديث 122 معملاً في الموانئ المختلفة.

 

‏وتابع خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، أن الحكومة قامت بعمل إعفاء تجاوز الـ 65% من الغرامات وفوائد التأخير، وتم إعفاء 19 قطاعًا صناعيًا لمدة ثلاث سنوات من الضريبة العقارية.

 

‏وأضاف أنه قد تم إصدار 24 رخصة ذهبية ويتم التوسع في هذا الأمر، مؤكدًا نحن لدينا أهداف للوصول بحجم الصادرات  إلى 100 مليار جنيه، لكننا تأثرنا خلال الفترة الماضية بسبب الأزمات العالمية وبالتحديد في مستلزمات الإنتاج بشكل كبير.

وزير التجارة أحمد سمير صالح مصر الامارات رخصة ذهبية

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